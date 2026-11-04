Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Σωτήρης Τσαφούλιας, ήταν καλεσμένος στις Rainbow Mermaids και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τα στερεότυπα με τα οποία μεγάλωσε και τις αντιλήψεις των παλαιότερων γενεών.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην αγωνία που είχε ο παππούς του για το πώς θα εξελισσόταν μεγαλώνοντας, εξαιτίας της αγάπης του για τα βιβλία και τη δημιουργική έκφραση, εξηγώντας παράλληλα γιατί δεν κρατά κακία στις προηγούμενες γενιές.

Σωτήρης Τσαφούλιας για τον παππού του: «Μεγάλωσα με την αγωνία του ότι θα γίνω γυναικωτός»

«Εγώ μεγάλωσα με την αγωνία του παππού μου, που τον λάτρευα και με λάτρευα, ότι θα γίνω γυναικωτός. Δεν ντουφεκάει πουλιά, δεν παίζει ξύλο, δεν τρέχει με άλλα αγοράκια, κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με ένα βιβλίο, κάνει ποιηματάκια και σκετσάκια, θα γίνει γυναικωτός», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι όμως μια γενιά που δεν της κακιώνω. Μπορεί να μας πέρασαν τις φοβίες τους με μορφή φροντίδας ή αυτά που μάθανε αφιλτράριστα χωρίς να μπορέσουν να δουν το πλαίσο της εποχής που αλλάζει, αλλά η δική μας δουλειά δεν είναι ούτε να αθωώσουμε τους γονείς μας ούτε και να τους καταδικάσουμε. Και τα δύο είναι εύκολα. Αν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να καμαρώνουμε για εκείνους, είναι ότι εμείς κάναμε την επανάστασή μας».

Σωτήρης Τσαφούλιας για τον πατέρα του: «Δεν με πίεσε ποτέ να κάνω κάτι άλλο – Τον θαυμάζω πάρα πολύ»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση με τον πατέρα του, εκφράζοντας τον βαθύ θαυμασμό που τρέφει για εκείνον. Ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην υπομονή, την κατανόηση και την αποδοχή που εισέπραξε από τον πατέρα του στα παιδικά του χρόνια, θυμούμενος ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από την Ανάσταση.

«Τον πατέρα μου τον θαυμάζω πάρα πολύ. Εγώ αν με είχα γιο θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να ήμουν και εγώ λίγο μ…κας μπαμπάς για να βγάλω έναν άντρα. Δηλαδή θυμάμαι σαν παιδί φοβόμουν πολύ τα βεγκαλικά την Ανάσταση. Με έπαιρνε αγκαλιά ο πατέρας μου και κλεινόμασταν στο αυτοκίνητο, δεν μου έδειξε ποτέ ότι αισθάνεται άσχημα. Δεν με πίεσε ποτέ να κάνω κάτι άλλο. Είχε φοβερή υπομονή και ευγένεια ο πατέρας μου», σημείωσε.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του «Έτερος Εγώ» – «Υπάρχει θέληση από όλους»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επιστροφής του «Έτερος Εγώ», αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μια νέα συνέχεια της επιτυχημένης σειράς. Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι υπάρχει επιθυμία από όλους τους συντελεστές, ξεκαθάρισε ωστόσο πως δεν θέλει να πιέσει τις εξελίξεις, καθώς θεωρεί σημαντικό να γνωρίζει ένας δημιουργός πότε πρέπει να σταματήσει.

«Το πρόβλημα με εμάς τους Έλληνες δημιουργους και επιχειρηματίες είναι ότι δεν ξέρουμε πότε να σταματήσουμε. Είναι όπως οι παλιοί πλοιοκτήτες όπου αν δεν βουλιάξει το καράβι δεν το αποσύρουν. Υπάρχει θέληση από όλους, αν έρθει θα έρθει μόνο του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το τηλεφώνημα της Αγγελικής Νικολούλη και η σύνδεση του «Έτερος Εγώ» με πραγματικό έγκλημα

Σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη προχώρησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, περιγράφοντας πώς η ταινία «Έτερος Εγώ» συνδέθηκε με μια πραγματική εγκληματική υπόθεση και το τηλεφώνημα που δέχτηκε από την Αγγελική Νικολούλη. Ο γνωστός σκηνοθέτης θυμήθηκε την αρχική του οργισμένη αντίδραση όταν η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην ταινία του μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», αλλά και πώς η υπόθεση τον οδήγησε τελικά να καταθέσει στις Αρχές.

«Ισχύει ότι το “Έτερος Εγώ” συνδέθηκε με ένα πραγματικό έγκλημα. Υπήρχε ένας άνθρωπος που πυροβολούσε, έκανε απόπειρες δολοφονίας εναντίον οδηγών ταξί. Είχε τραυματίσει έναν θανάσιμα και νομίζω ότι σκότωσε τον δεύτερο. Αργότερα έγινε μία εκπομπή της φίλης μου της Αγγελικής Νικολούλη και κάπως στο τέλος του “Φως στο Τούνελ” συνδύασε την ταινία μου παιζόταν τότε στους κινηματογράφους με το περιστατικό. Εγώ δεν την ήξερα τότε την Αγγελική, απλά πήρα τον Alpha, πανικόβλητος και θυμωμένος ότι πρώτα απ’ όλα δίνεται spoiler και δεύτερον από πού και έως πού; Με πήρε η ίδια τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν είναι τυχαία η σύνδεση, αφήνει μηνύματα παρόμοια με την ταινία. Με φώναξαν μετά σε μία κατάθεση να δώσω μία περιγραφή. Όταν αυτό μετά βγήκε, πετάχτηκαν κάποιοι και έσπευσαν να προδιαγράψουν ότι όλο αυτό εγώ το κάνω για διαφήμιση για να ανέβει η ταινία», περιέγραψε.

Σωτήρης Τσαφούλιας για τον γάμο: «Γίνεται φυλακή – Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η αγάπη χρειάζεται επικύρωση»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας εξέφρασε και την προσωπική του άποψη για τον γάμο, τονίζοντας ότι οι κοινωνικές, θρησκευτικές και νομικές δεσμεύσεις που τον συνοδεύουν μπορούν να λειτουργήσουν περιοριστικά για ένα ζευγάρι. Ο γνωστός σκηνοθέτης εξήγησε γιατί θεωρεί ότι η αγάπη δεν χρειάζεται καμία επίσημη επικύρωση, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο ίδιος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά.

«Ο γάμος γίνεται φυλακή, γιατί αφενός ο τρόπος που είναι φτιαγμένος σε δένει με έναν τρόπο που είναι νομικός, θρησκευτικός και κοινωνικός. Επιβάλλει ένα μοτίβο συμπεριφοράς, κάτι που αρχίζει και φθείρει το ζευγάρι. Για να χωρίσεις πρέπει να είσαι πλούσιος. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η αγάπη και η σχέση δύο ανθρώπων, που το έχω κάνει και θα το ξαναέκανα με τον κατάλληλο άνθρωπο, χρειάζεται επικύρωση αρχής, Θεού ή ανθρώπου.», σημείωσε χαρακτηριστικά.