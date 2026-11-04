Η εκλογική επικράτηση του Τζον Όσοφ στη Τζόρτζια επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πολιτικό μέλλον του νεαρού Δημοκρατικού γερουσιαστή, ο οποίος θεωρείται πλέον ένα από τα πιο ανερχόμενα στελέχη του κόμματος. Σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών, η άνετη επανεκλογή του ενισχύει σημαντικά το πολιτικό του προφίλ, την ώρα που απομένουν δύο χρόνια μέχρι την επόμενη αναμέτρηση για την προεδρία των ΗΠΑ.

Παρά τις αυξανόμενες φωνές που τον θέλουν υποψήφιο για τον Λευκό Οίκο, ο ίδιος αποφεύγει να αφήσει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όποτε καλείται να τοποθετηθεί σχετικά, με πιο πρόσφατη φορά τη Δευτέρα, ξεκαθαρίζει πως δεν έχει «καμία όρεξη» να συμμετάσχει στην προεδρική κούρσα.

Ωστόσο, αρκετοί από τους ψηφοφόρους του, τους οποίους συνάντησε το AFP στην Ατλάντα, δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν να τον δουν να διεκδικεί την προεδρία. Ανάμεσά τους βρίσκεται η νεαρή νοσηλεύτρια Γκρέισι Σέρφας, η οποία εξέφρασε την ανάγκη για ανανέωση στην πολιτική σκηνή. «Τον έχουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη νέο αίμα», δήλωσε αφού άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα υπέρ του Όσοφ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η 50χρονη Αφροαμερικανίδα επιχειρηματίας Τρέισι Μουρ, η οποία συμμετείχε στους πανηγυρισμούς για την επανεκλογή του. «Σίγουρα θα τον υποστήριζα, αν αποφάσιζε να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος Μάικλ Ντίας εμφανίστηκε περισσότερο επιφυλακτικός, καθώς θεωρεί ότι η παρουσία του Όσοφ στη Γερουσία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πολιτεία. «Εγωιστικά, λόγω της ποιότητας της δουλειάς του, δεν θα μου άρεσε να τον χάσουμε» από τη Τζόρτζια, παραδέχθηκε.

Η νέα εκλογική νίκη του Δημοκρατικού πολιτικού ήρθε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Το αποτέλεσμα έγινε γνωστό σε λιγότερο από μία ώρα από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, με τον Όσοφ να επικρατεί του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Μάικ Κόλινς. Η επικράτησή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Τζόρτζια είναι μία από τις πολιτείες στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφέρει να επικρατήσει το 2024.

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές του στην Ατλάντα, ο Όσοφ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι οι ψηφοφόροι έστειλαν σαφές μήνυμα απόρριψης της πολιτικής του. «Ο αμερικανικός λαός απέρριψε την ηθική κατάπτωση, τη διαφθορά και την ανικανότητα του ανήμπορου πολιτικά προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», δήλωσε.

Η επίθεση στον Τραμπ για τη Νάταλι Χαρπ που έγινε viral

Ο Τζον Όσοφ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και το περασμένο καλοκαίρι, όταν επέλεξε να σχολιάσει δημόσια τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με την προσωπική του βοηθό, Νάταλι Χαρπ.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής είχε εξαπολύσει μια ιδιαίτερα αιχμηρή επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο, επικρίνοντας τόσο την εργασιακή του συμπεριφορά όσο και τις δραστηριότητές του. Ειδικότερα, είχε δηλώσει: «Ο πρόεδρος κοιμάται στις συσκέψεις. Παίζει γκολφ και πουλά μετοχές. Δεν θέλει να εργάζεται. Θέλει να κατασκευάσει την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι στο ιπτάμενο παλάτι τους (…) που τους πρόσφερε ο εμίρης του Κατάρ».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση απέκτησε τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η Νάταλι Χαρπ να περάσει από την αφάνεια στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η βοηθός του Τραμπ, η οποία μέχρι τότε ήταν ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό παρά τη συνεχή παρουσία της στο πλευρό του, έγινε ξαφνικά αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος.

Πέρα από τις πολιτικές του παρεμβάσεις, οι υποστηρικτές του Όσοφ αναγνωρίζουν σε εκείνον χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι λείπουν από τη σημερινή πολιτική σκηνή. Ξεχωρίζουν την «την αυθεντικότητά του», «την ενσυναίσθησή του», αλλά και την ικανότητά του να προσελκύει ψηφοφόρους που δεν ανήκουν απαραίτητα στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Ο ίδιος, μάλιστα, φροντίζει να αναφέρεται συχνά στην υποστήριξη που έλαβε από δημάρχους οι οποίοι προέρχονται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι η απήχησή του ξεπερνά τα στενά όρια της κομματικής του βάσης.

Οι συγκρίσεις με τον Μπαράκ Ομπάμα και το ενδεχόμενο της προεδρίας

Για αρκετούς ψηφοφόρους, ο Τζον Όσοφ παρουσιάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Η 60χρονη Μέρι, η οποία συμμετείχε σε εκστρατεία από πόρτα σε πόρτα για την επανεκλογή του γερουσιαστή, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό. «Όταν μιλά, μου θυμίζει τον Ομπάμα (…) είναι αληθινός», δήλωσε.

Ανάλογη εντύπωση έχει σχηματίσει και η Τζόι Χαφ, εργαζόμενη στον χώρο της υγείας, έναν από τους τομείς στους οποίους ο Όσοφ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Όπως εκτίμησε, οι δύο πολιτικοί διαθέτουν μια ξεχωριστή παρουσία που εμπνέει και δημιουργεί προσδοκίες, χωρίς ωστόσο να είναι ίδιοι. «Και οι δύο έχουν πραγματικά αυτή την παρουσία και είναι συναρπαστικό – δίνει ελπίδα. Αλλά είναι διαφορετικοί», ανέφερε.

Η σύνδεση του ονόματος του Όσοφ με εκείνο του Ομπάμα δεν περιορίζεται μόνο στις εντυπώσεις των ψηφοφόρων. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή επιρροή στο εσωτερικό των Δημοκρατικών, επισκέφθηκε τη Τζόρτζια προκειμένου να στηρίξει τον γερουσιαστή στην τελευταία φάση της προεκλογικής του εκστρατείας, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Η παρουσία του επιβεβαίωσε στην πράξη τις συγκρίσεις που είχαν διατυπώσει οι New York Times ήδη από το 2017.

Η εξωτερική εμφάνιση και η σκηνική παρουσία του Όσοφ ενισχύουν, επίσης, αυτούς τους παραλληλισμούς. Με αθλητική σωματοδομή, συνήθως με τα μανίκια του πουκαμίσου του ανασηκωμένα και με ιδιαίτερη ευχέρεια στον δημόσιο λόγο, θυμίζει σε αρκετούς τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο.

Για την Κάθριν Έρμπαν, η πεποίθηση ότι ο Όσοφ διαθέτει προεδρικές προοπτικές διαμορφώθηκε ήδη πριν από δύο χρόνια. Θυμάται χαρακτηριστικά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις, όταν εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στο κοινό. «Όταν τον άκουσα να μιλά, είπα στον εαυτό μου: “Αυτός ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Θα γίνει πρόεδρος“», δήλωσε.

Η ίδια θεωρεί ότι ο γερουσιαστής ξεχωρίζει επειδή δεν περιορίζεται σε δηλώσεις, αλλά είναι διατεθειμένος να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να υπερασπίζεται όσα πιστεύει. «Νοιάζεται για τους ανθρώπους και δεν διστάζει να αναλάβει δράση. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους λίγους που δεν θα αφήσουν τον Τραμπ να τη γλιτώσει εύκολα», πρόσθεσε.

Από την εκλογική αναμέτρηση του 2021 στη Γερουσία

Η πολιτική διαδρομή του Τζον Όσοφ ξεκίνησε ουσιαστικά το 2021, όταν κατάφερε να κερδίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη εκλογική μάχη απέναντι στον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Τζόρτζια. Η νίκη του, σε συνδυασμό με εκείνη του Ράφαελ Γουόρνοκ, ο οποίος εξελέγη επίσης γερουσιαστής της πολιτείας, συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Άνω Βουλή, εξασφαλίζοντας στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο της Γερουσίας.

Ο Όσοφ, που μεγάλωσε σε εβραϊκή οικογένεια στην Ατλάντα, ήταν τότε μόλις 33 ετών και κατέγραψε ένα σημαντικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο νεότερος γερουσιαστής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική, ωστόσο, είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. Καθοριστική για τη διαμόρφωσή του υπήρξε η επαφή του με τον Τζον Λιούις, εμβληματική μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ και τότε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Όσοφ είχε αναπτύξει επικοινωνία μαζί του από πολύ νεαρή ηλικία, καθώς του είχε στείλει επιστολή όταν ήταν μόλις 16 ετών.