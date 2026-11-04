Τέσσερις δεκαετίες έχουν περάσει από την πρώτη προβολή του «Καράτε Κιντ», της ταινίας του 1984 που έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, με εισπράξεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, έχοντας κοστίσει μόλις 8 εκατομμύρια. Η ιστορία του εφήβου από το Νιου Τζέρσεϊ που μετακομίζει στην Καλιφόρνια και βρίσκει έναν απρόσμενο δάσκαλο στο πρόσωπο του κυρίου Μιγιάγκι εξελίχθηκε σε κινηματογραφικό φαινόμενο, με δύο συνέχειες, ένα spin-off και, χρόνια αργότερα, τη δημοφιλή σειρά «Cobra Kai».

Η πορεία των πρωταγωνιστών ήταν διαφορετική: κάποιοι γνώρισαν μεγάλη δόξα, ενώ άλλοι έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.

Ραλφ Μάτσιο (Ντάνιελ ΛαΡούσο)

Ο Ραλφ Μάτσιο, σήμερα 64 ετών, ήταν μόλις 22 όταν κυκλοφόρησε η ταινία. Ακολούθησαν ρόλοι στις ταινίες «Ο ξάδελφός μου ο Βίνι» και στις σειρές «Ugly Betty», «How I Met Your Mother» και «The Deuce». Επέστρεψε ως Ντάνιελ στο «Cobra Kai» (2018-2025) και στην ταινία «Karate Kid: Legends» το 2025. Το 2024 απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, δίπλα σε εκείνο του Πατ Μορίτα. Είναι παντρεμένος με τη Φίλις Φιέρο από το 1987 και έχουν δύο παιδιά, την Τζούλια και τον Ντάνιελ. Η κόρη του ασχολείται επίσης με την υποκριτική και εμφανίστηκε στο «Cobra Kai».

Πατ Μορίτα (κύριος Μιγιάγκι)

Ο Πατ Μορίτα ήταν ήδη γνωστός από τη σειρά «Happy Days», πριν ενσαρκώσει τον σοφό δάσκαλο καράτε. Η ερμηνεία του του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1985. Επέστρεψε και στις τρεις συνέχειες, ενώ εμφανίστηκε και στη σειρά «The Mystery Files of Shelby Woo». Πέθανε από νεφρική ανεπάρκεια τον Νοέμβριο του 2005, σε ηλικία 73 ετών, σύμφωνα με την Daily Mail.

Γουίλιαμ Ζάμπκα (Τζόνι Λόρενς)

Ο 61χρονος ηθοποιός δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με το καράτε ούτε είχε οδηγήσει μοτοσικλέτα πριν από την οντισιόν του. Μετά το «Καράτε Κιντ» έπαιξε στις ταινίες «National Lampoon’s European Vacation» και «Back to School», ενώ συχνά αναλάμβανε ρόλους κακού. Το 2004 προτάθηκε για Όσκαρ για τη μικρού μήκους ταινία «Most», την οποία συνυπέγραψε και παρήγαγε. Επέστρεψε στο «Cobra Kai», είναι παντρεμένος με τη Στέισι από το 2008 και έχουν τρία παιδιά.

Ελίζαμπεθ Σου (Άλι Μιλς)

Η 63χρονη ηθοποιός εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που ανέδειξε η ταινία, υποδυόμενη τη φίλη του Ντάνιελ. Έπαιξε δίπλα στον Τομ Κρουζ στο «Cocktail», ενώ ενσάρκωσε την Τζένιφερ στις δύο συνέχειες του «Back to the Future». Για την ταινία «Leaving Las Vegas» (1995), δίπλα στον Νίκολας Κέιτζ, προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Ολοκλήρωσε επίσης τις σπουδές της στο Χάρβαρντ και επέστρεψε ως Άλι στο «Cobra Kai» το 2021. Είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη, Ντέιβις Γκούγκενχαϊμ, και έχουν τρία παιδιά. Αδελφός της είναι ο ηθοποιός, Άντριου Σου.

Μάρτιν Κόουβ (Τζον Κριζ)

Ο 80χρονος ηθοποιός ενσάρκωσε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς κακούς της δεκαετίας του 1980. Έπαιξε και στις τρεις πρώτες ταινίες, ενώ εμφανίστηκε στις σειρές «Cagney & Lacey» και στην ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ». Επέστρεψε ως Κριζ στο «Cobra Kai» και συμμετείχε στο «Dancing with the Stars» το 2021, από όπου αποχώρησε στον πρώτο γύρο. Έχει δίδυμα παιδιά, τη Ρέιτσελ και τον Τζέσι, ο οποίος εμφανίστηκε στη σειρά.

Τόμας Ίαν Γκρίφιθ (Τέρι Σίλβερ)

Ο 64χρονος ηθοποιός έγινε γνωστός ως ο πλούσιος και αδίστακτος Τέρι Σίλβερ στο «Καράτε Κιντ 3», που αποτέλεσε και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Ο χαρακτήρας ήταν παλιός φίλος του Κριζ και σχεδίαζε να καταστρέψει τον Ντάνιελ και τον κύριο Μιγιάγκι. Ο Γκρίφιθ επέστρεψε στον ίδιο ρόλο στην τέταρτη σεζόν του «Cobra Kai», όπου ο χαρακτήρας απέκτησε πιο σύνθετη και σκοτεινή προσωπικότητα. Ο ηθοποιός έχει δηλώσει ότι η ταινία δεν ήταν σε καμία περίπτωση σπουδαία, αλλά εξακολουθεί να είναι περήφανος για την ερμηνεία του.

Σον Κάναν (Μάικ Μπαρνς)

Ο 60χρονος ηθοποιός υποδύθηκε τον αδίστακτο μαχητή που προσλήφθηκε για να ταπεινώσει τον Ντάνιελ στο «Καράτε Κιντ 3». Ακολούθησε μια επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία, με συμμετοχές στις σειρές «General Hospital», «The Bold and the Beautiful» και «The Young and the Restless». Επέστρεψε στον ρόλο του Μάικ Μπαρνς στο «Cobra Kai», παρουσιάζοντας μια διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα, αρκετές δεκαετίες μετά την αναμέτρησή του με τον Ντάνιελ.

Ρόμπιν Λάιβλι (Τζέσικα Άντριους)

Η 54χρονη ηθοποιός υποδύθηκε την Τζέσικα στην τρίτη ταινία. Αρχικά, ο χαρακτήρας της προοριζόταν να γίνει το ερωτικό ενδιαφέρον του Ντάνιελ, ωστόσο η ιδέα εγκαταλείφθηκε λόγω της διαφοράς ηλικίας, καθώς ο Μάτσιο ήταν 27 ετών και η Λάιβλι μόλις 16. Οι δύο χαρακτήρες έγιναν τελικά φίλοι. Η ηθοποιός επέστρεψε στο «Cobra Kai», όπου αποκαλύπτεται ότι η Τζέσικα είναι συγγενής εξ αγχιστείας του Ντάνιελ. Είναι επίσης η μεγαλύτερη αδελφή της Μπλέικ Λάιβλι.

Ράντι Χέλερ (Λουσίλ ΛαΡούσο)

Η 79χρονη ηθοποιός ενσάρκωσε τη μητέρα του Ντάνιελ και εμφανίστηκε στην πρώτη ταινία και στο τρίτο μέρος, απουσιάζοντας από τη δεύτερη συνέχεια. Είχε ήδη ξεχωρίσει στη σειρά «Soap», υποδυόμενη έναν από τους πρώτους ανοιχτά ομοφυλόφιλους χαρακτήρες στην αμερικανική τηλεόραση. Αργότερα προτάθηκε για Emmy για την ερμηνεία της ως Ίντα Μπλάνκενσιπ στη σειρά «Mad Men». Εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Bulworth» και «Monster-in-Law» και επέστρεψε στο σύμπαν του «Καράτε Κιντ» μέσω του «Cobra Kai». Έχει δύο κόρες με τον τηλεοπτικό παραγωγό, Ρόμπερτ Γκρίφαρντ.

Τσαντ ΜακΚουίν (Ντατς)

Ο ηθοποιός, που υποδύθηκε έναν από τους πιο σκληρούς φίλους του Τζόνι Λόρενς, ήταν γιος του θρυλικού ηθοποιού και οδηγού αγώνων, Στιβ ΜακΚουίν. Εμφανίστηκε στις δύο πρώτες ταινίες, αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε την υποκριτική για να ασχοληθεί με τους αγώνες αυτοκινήτου. Το 2006 επέζησε από ένα σχεδόν θανάσιμο ατύχημα, ενώ προετοιμαζόταν για τον αγώνα των 24 Ωρών της Ντέιτονα.

Αργότερα ίδρυσε την εταιρεία McQueen Racing, που ειδικεύεται σε αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Ο γιος του, Στίβεν ΜακΚουίν, ακολούθησε επίσης την υποκριτική, συμμετέχοντας στη σειρά «The Vampire Diaries». Ο Τσαντ πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ηλικία 63 ετών.

Τόνι Ο’Ντελ (Τζίμι)

Ο 66χρονος ηθοποιός ήταν ακόμη ένα μέλος της συμμορίας Cobra Kai. Εμφανίστηκε στην πρώτη ταινία και στο δεύτερο μέρος, προτού αποκτήσει σημαντικό τηλεοπτικό ρόλο ως Άλαν Πίνκαρντ στη σειρά «Head of the Class». Αργότερα εργάστηκε ως εκπαιδευτής υποκριτικής και διαλόγου, ενώ στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται οι σειρές «Girl Meets World» και «Night Court». Έχει συνεργαστεί επίσης με την ηθοποιό Ζεντάγια. Επέστρεψε στον ρόλο του Τζίμι στο «Cobra Kai» το 2019.

Ρομπ Γκάρισον (Τόμι)

Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Τόμι, τον μαθητή της Cobra Kai που είχε πει χαρακτηριστικά ότι ο Ντάνιελ έπρεπε να καταλήξει «σε μια σακούλα για πτώματα». Εμφανίστηκε στην πρώτη ταινία και στην πρώτη συνέχειά της, καθώς και στις παραγωγές «Iron Eagle», «MacGyver» και «Coach». Είχε αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από την υποκριτική, αλλά επέστρεψε με μια εμφάνιση στο «Cobra Kai» το 2019, αντιμετωπίζοντας ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας. Πέθανε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, σε ηλικία 59 ετών, από ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Ο Ραλφ Μάτσιο τον περιέγραψε ως έναν ευγενικό άνθρωπο από την πρώτη ημέρα της γνωριμίας τους, ενώ η σειρά τίμησε τη μνήμη του με σχετικό αφιέρωμα.

Ρον Τόμας (Μπόμπι Μπράουν)

Ο 64χρονος ηθοποιός υποδύθηκε τον μαθητή της Cobra Kai που είχε διαταχθεί να τραυματίσει τον Ντάνιελ στον τελικό τουρνουά της πρώτης ταινίας. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους νταήδες, ο χαρακτήρας του έδειξε τελικά συνείδηση. Ο Τόμας εμφανίστηκε στις δύο πρώτες ταινίες, αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την υποκριτική και ασχολήθηκε με τις πολεμικές τέχνες και την ομιλία προσωπικής ανάπτυξης. Σήμερα προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα ενσυνειδητότητας με το όνομα Sensei Ron Thomas. Επέστρεψε επίσης ως Μπόμπι στο «Cobra Kai», συμμετέχοντας σε αρκετά επεισόδια. Ζει στη Νότια Καλιφόρνια με τη σύζυγο και την κόρη του.