Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου δεν εξελίχθηκαν όπως ήλπιζε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της Άνω και της Κάτω Βουλής του Κογκρέσου για το υπόλοιπο της προεδρίας του Τραμπ.

Πώς έχει αντιδράσει, όμως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι στιγμής;

Ο πόλεμος με το Ιράν και οι τιμές της βενζίνης

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν και οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων έπαιξαν ρόλο στην ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές. Δήλωσε στο Fox News ότι οι τιμές των καυσίμων έβλαψαν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ότι στον κόσμο «δεν άρεσε» που έπρεπε να πληρώνει περισσότερα για καύσιμα. Μια σημαντική δημοσκόπηση έδειξε ότι η οικονομία ήταν το κύριο ζήτημα για τους ψηφοφόρους.

Μιλώντας στους New York Times, ο Τραμπ είπε ότι ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά χαρακτήρισε τη συμμετοχή των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν «πολύ σοφή απόφαση».

«Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα γράψει στο Truth Social και έχει πει σε συνεντεύξεις στα ΜΜΕ ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν κερδίσει, αν το όνομά του ήταν στο ψηφοδέλτιο. «Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και, επειδή δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, δεν καταφέραμε να προσελκύσουμε αρκετό κόσμο να ψηφίσει», δήλωσε στους New York Times.

«Οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε στο Fox News ότι οι Δημοκρατικοί «έκαναν καλή δουλειά», προσθέτοντας ότι ήταν «λίγο έκπληκτος» από τα αποτελέσματα, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν διοργανώσει «τεράστιες συγκεντρώσεις».

Ο Τραμπ έδειξε επίσης ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, ο έλεγχος των οποίων στο Κογκρέσο θα εμποδίσει τα σχέδια του Τραμπ.

Δήλωσε στο Fox News ότι υπάρχουν «πολλά, πολλά θέματα» στα οποία πρέπει να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, αλλά είπε στο Wall Street Journal ότι θα χρησιμοποιήσει το «δικαίωμα του βέτο», αν χρειαστεί.

Οι αντιδράσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

«Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται πολύ αναστατωμένοι μετά τη συντριπτική ήττα για το κόμμα στις κάλπες», σημειώνει το βρετανικό BBC.

Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι με τους οποίους συνομίλησε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας ο ανταποκριτής του BBC στον Λευκό Οίκο, Bernd Debusmann Jr, περίμεναν απώλειες, αλλά ήταν συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι ίσως θα κατάφερναν να διατηρήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να αποσπάσουν νίκες σε εκλογικές αναμετρήσεις που περίμεναν να είναι οριακές.

«Αυτό ήταν χειρότερο από ό,τι περίμενα», ήταν το μήνυμα που του έστειλε Ρεπουμπλικάνος σήμερα. «Είναι καταστροφή».

Οι επόμενες ώρες και ημέρες, όπως είπε ένας άλλος Ρεπουμπλικάνος, θα περιλαμβάνουν «πολλή ενδοσκόπηση» για να προσδιοριστεί τι πήγε στραβά.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος ήταν εκπληκτικά συγκρατημένος, απέδωσε νωρίτερα την ευθύνη αποκλειστικά στους ίδιους τους υποψηφίους, παρότι αναγνώρισε ότι οι υψηλές τιμές της βενζίνης έπαιξαν κάποιο ρόλο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος αποδίδουν ήδη την ευθύνη σε αξιωματούχους που πίεσαν τον Τραμπ να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν. Άλλοι έχουν υποδείξει ότι ο Τραμπ φέρει την ευθύνη για τα προβλήματα του κόμματός του.

«Ο πρόεδρος είχε δηλώσει πριν από τις εκλογές ότι αυτές θα αποτελούσαν δημοψήφισμα για τον ίδιο και συμπεριφερόταν σαν να ήταν υποψήφιος», δήλωσε ο συντηρητικός σχολιαστής, Μπεν Σαπίρο, στο podcast του. «Νομίζω ότι, ξέρετε, ο πρόεδρος ήταν κατά κάποιον τρόπο υποψήφιος».

Ο Τραμπ δεν έχει προγραμματίσει δημόσιες εμφανίσεις για την Τετάρτη, αν και είναι πιθανό να εμφανιστεί στο Truth Social ή σε άλλα ΜΜΕ.