Ας δούμε ένα ρεαλιστικό σενάριο: Ένα ελληνικό μαχητικό τύπου Rafale απογειώνεται από την Τανάγρα με αποστολή να κινηθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο. Έχοντας διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα, ο χειριστής του γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει τον δρόμο της επιστροφής, καθώς τα καύσιμα που διαθέτει είναι συγκεκριμένα και οφείλει να διατηρήσει επαρκή ποσότητα για να προσγειωθεί με ασφάλεια. Είναι κάτι σύνηθες και προφανώς μέχρι τώρα θα μπορούσε να συμβεί – αν δεν έχει συμβεί ήδη. Στο μέλλον, ωστόσο, η ίδια αποστολή θα μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά. Το μαχητικό θα συναντά στον αέρα ένα ελληνικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού, θα γεμίζει ξανά τις δεξαμενές του και θα συνεχίζει την πτήση του, παραμένοντας στην περιοχή για περισσότερο χρόνο.

Αυτή είναι, με απλά λόγια, η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει στην Πολεμική Αεροπορία η απόκτηση των τριών ιπτάμενων τάνκερ KC-390 Millennium της βραζιλιάνικης Embraer, για τα οποία υπεγράφη αρχές της εβδομάδας η διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Πορτογαλίας. Πρόκειται για μια δυνατότητα που διαθέτουν εδώ και δεκαετίες μεγάλες αεροπορικές δυνάμεις, αλλά απουσίαζε από τον ελληνικό στόλο, περιορίζοντας την αυτονομία των μαχητικών κατά την εκτέλεση αποστολών μεγάλης διάρκειας.

Γιατί η δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού είναι τόσο σημαντική

Στη σύγχρονη αεροπορική ισχύ, η διάρκεια παραμονής ενός μαχητικού στον αέρα έχει σχεδόν την ίδια βαρύτητα με τις επιδόσεις των οπλικών συστημάτων που μεταφέρει. Ακόμη και ένα αεροσκάφος με προηγμένα ραντάρ, πυραύλους μεγάλης εμβέλειας και ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας γενιάς έχει περιορισμένο χρόνο δράσης όταν εξαρτάται αποκλειστικά από τα καύσιμα με τα οποία απογειώθηκε. Ο εναέριος ανεφοδιασμός επιτρέπει στα μαχητικά να παρατείνουν σημαντικά την αποστολή τους, να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να επιχειρούν με μεγαλύτερη ευελιξία. Παράλληλα, μειώνεται η ανάγκη συχνών επιστροφών στις αεροπορικές βάσεις, οι οποίες απαιτούν χρόνο για προσγείωση, ανεφοδιασμό και νέα απογείωση.

Για την Ελλάδα, με τη γεωγραφική διασπορά των νησιών της και τις μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις που παρουσιάζουν επιχειρησιακό ενδιαφέρον, το συγκεκριμένο πλεονέκτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η δυνατότητα διατήρησης μαχητικών για περισσότερη ώρα πάνω από μια περιοχή μπορεί να ενισχύσει την επιτήρηση, την αεράμυνα και την ταχύτητα ανταπόκρισης σε μια ενδεχόμενη κρίση.

Από το Αιγαίο έως την Κύπρο: Οι νέες επιχειρησιακές δυνατότητες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση των ιπτάμενων τάνκερ στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι αποστάσεις είναι αισθητά μεγαλύτερες από εκείνες που καλούνται να καλύψουν τα ελληνικά μαχητικά στις συνήθεις αποστολές τους στο Αιγαίο. Η δυνατότητα ανεφοδιασμού κατά την πτήση μπορεί να επιτρέψει σε σχηματισμούς μαχητικών να παραμένουν περισσότερο χρόνο σε απομακρυσμένες περιοχές, διατηρώντας παράλληλα μεγαλύτερα αποθέματα καυσίμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων.

Η σημασία της εξέλιξης αυτής γίνεται ακόμη πιο εμφανής στην περίπτωση της Κύπρου, όπως δηλώνουν οι επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η μεγάλη απόσταση του νησιού από τις βασικές αεροπορικές εγκαταστάσεις της ελληνικής επικράτειας αποτελούσε ανέκαθεν μία από τις σοβαρές επιχειρησιακές προκλήσεις για την υποστήριξη αεροπορικών αποστολών στην περιοχή. Με τη δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού, τα ελληνικά μαχητικά θα μπορούν, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να πραγματοποιούν πλέον αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας προς την Κύπρο και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Το ζήτημα έχει και ιστορική διάσταση, την οποία ανέδειξε χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενος στην τουρκική εισβολή του 1974, υποστήριξε ότι η ύπαρξη ελληνικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού εκείνη την περίοδο θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να είχε μεταβάλει καθοριστικά την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται ασφαλώς για μια υποθετική ιστορική εκτίμηση, η οποία όμως αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η ελληνική στρατιωτική ηγεσία στη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Τι κερδίζουν τα Rafale και τα Mirage – Τι θα γίνει με τα F-16

Οι πρώτοι τύποι μαχητικών που προβλέπεται να αξιοποιήσουν τα ιπτάμενα τάνκερ KC-390 είναι τα γαλλικής κατασκευής Rafale και Mirage 2000-5. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη διαθέτουν σύστημα εναέριου ανεφοδιασμού συμβατό με την υφιστάμενη τεχνολογία των βραζιλιάνικων μεταγωγικών, μέσω ειδικού εύκαμπτου σωλήνα που αναπτύσσεται από το αεροσκάφος ανεφοδιασμού. Για τα Rafale, που αποτελούν ένα από τα πλέον σύγχρονα μέσα της ελληνικής αεροπορικής ισχύος, η δυνατότητα αυτή μπορεί να επεκτείνει τον χρόνο εκτέλεσης αποστολών αναχαίτισης, περιπολίας και αεροπορικής υποστήριξης. Αντίστοιχα, τα Mirage 2000-5 θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ιδίως όταν απαιτείται δράση σε αποστάσεις μεγαλύτερες από εκείνες που καλύπτονται αποτελεσματικά με τα διαθέσιμα καύσιμα.

Πιο σύνθετο είναι το ζήτημα των F-16, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Τα συγκεκριμένα μαχητικά χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα ανεφοδιασμού, με άκαμπτο τηλεσκοπικό βραχίονα, το οποίο δεν υποστηρίζεται από τη σημερινή βασική διαμόρφωση του KC-390. Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι στόχος είναι να καταστεί δυνατός ο ανεφοδιασμός και των F-16 περίπου έναν χρόνο μετά τη συμφωνία, ωστόσο η υλοποίηση απαιτεί πρόσθετη τεχνική λύση και τις αντίστοιχες δοκιμές και πιστοποιήσεις.

Η Embraer έχει ήδη ανακοινώσει συνεργασία με την αμερικανική Northrop Grumman για την ανάπτυξη συστήματος ανεφοδιασμού με τηλεσκοπικό βραχίονα για τα KC-390. Η εξέλιξη του προγράμματος αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς η δυνατότητα εξυπηρέτησης των F-16 θα διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των μαχητικών που θα μπορούν να επωφελούνται από τα νέα ιπτάμενα τάνκερ.

Μια δεύτερη αποστολή: Ταχύτερη μεταφορά στρατιωτών, οχημάτων και εφοδίων

Η χρησιμότητα των KC-390 δεν περιορίζεται όμως μόνο στον ανεφοδιασμό μαχητικών. Πρόκειται για σύγχρονα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν φορτίο έως 26 τόνων, αναπτύσσοντας ταχύτητα περίπου 870 χιλιομέτρων την ώρα. Σε σύγκριση με τα παλαιότερα ελικοφόρα C-130 που χρησιμοποιεί η Ελλάδα, τα νέα αεριωθούμενα αεροσκάφη προσφέρουν τη δυνατότητα ταχύτερης εκτέλεσης πολλών μεταφορικών αποστολών. Αυτό σημαίνει ότι η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει πρόσθετες δυνατότητες για τη γρήγορη μεταφορά προσωπικού, στρατιωτικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εφοδίων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε αποστολές στο εξωτερικό. Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει ιδιαίτερη αξία για μια χώρα με δεκάδες νησιωτικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου η έγκαιρη μεταφορά υλικού και προσωπικού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Τα KC-390 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αεροδιακομιδές τραυματιών, επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και απομάκρυνση πολιτών από περιοχές κρίσεων. Η πολλαπλή χρησιμότητά τους διευρύνει τον ρόλο τους και σε αποστολές που δεν σχετίζονται άμεσα με πολεμικές επιχειρήσεις, όπως η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η μεταφορά επείγουσας βοήθειας.

Το επιχειρησιακό πλεονέκτημα θα εξαρτηθεί και από τη διαθεσιμότητα

Η αγορά των νέων αεροσκαφών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο η πραγματική επιχειρησιακή τους αξία θα καθοριστεί από τον τρόπο με τον οποίο θα ενταχθούν στον σχεδιασμό της Πολεμικής Αεροπορίας. Η ύπαρξη τριών ιπτάμενων τάνκερ δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα και διαρκώς στον αέρα, καθώς απαιτούνται χρόνος συντήρησης, εκπαιδευτικές πτήσεις και κατάλληλη διαχείριση των διαθέσιμων πληρωμάτων. Επιπλέον, τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού είναι μεγάλα και σχετικά ευάλωτα σε ένα περιβάλλον αυξημένης εχθρικής απειλής, γεγονός που απαιτεί προσεκτική επιλογή των περιοχών στις οποίες θα επιχειρούν και, όπου χρειάζεται, την κατάλληλη προστασία τους. Ο εναέριος ανεφοδιασμός προσφέρει επομένως σημαντική ευελιξία, αλλά δεν εξαλείφει τους υπόλοιπους περιορισμούς που επηρεάζουν μια στρατιωτική αποστολή.

Καθοριστική θα είναι και η εκπαίδευση των χειριστών. Η πραγματοποίηση ανεφοδιασμού κατά την πτήση είναι μια απαιτητική διαδικασία, κατά την οποία δύο αεροσκάφη πρέπει να διατηρούν συγκεκριμένες σχετικές θέσεις και ταχύτητες, ενώ μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες καυσίμων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Πορτογαλία θα προσφέρει εκπαίδευση σε ελληνικά πληρώματα και τεχνικούς, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει ήδη αποκτήσει από τη χρήση του KC-390.

Πότε θα αποκτήσει η Ελλάδα τα πρώτα αεροσκάφη

Η συμφωνία που υπεγράφη χθες προβλέπει την απόκτηση τριών KC-390 Millennium, συνολικού κόστους περίπου 590 εκατομμυρίων ευρώ, με δικαίωμα προμήθειας ακόμη τριών στο μέλλον. Το πρώτο αναμένεται να παραδοθεί το 2027, ενώ τα επόμενα δύο προβλέπεται να ακολουθήσουν το 2029 και το 2031, σύμφωνα με τον πορτογαλικό προγραμματισμό. Σημαντική παράμετρο αποτελεί τέλος και η προοπτική συμμετοχής της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στην τεχνική υποστήριξη των νέων αεροσκαφών. Ήδη από τον Μάιο του 2026 έχει υπογραφεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και της Embraer, με στόχο την ανάπτυξη δυνατοτήτων συντήρησης και υποστήριξης στην Ελλάδα. Η υλοποίηση αυτής της συνεργασίας μπορεί να περιορίσει την ανάγκη προσφυγής σε εγκαταστάσεις του εξωτερικού και να ενισχύσει την τεχνογνωσία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.