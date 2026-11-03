Σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου δοκιμάζει η FIFA στο Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου και Φεστιβάλ Κ15, που πραγματοποιείται στο Μπακού. Η παγκόσμια ομοσπονδία αξιοποιεί τη συγκεκριμένη διοργάνωση ως ένα πεδίο πειραματισμού, εξετάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον του αθλήματος.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες καινοτομίες βρίσκονται η εκτέλεση των πλαγίων άουτ με τα πόδια αντί για τα χέρια, οι απεριόριστες αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις στον κανονισμό του οφσάιντ.

Η φιλοσοφία πίσω από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι η δημιουργία ενός πιο γρήγορου και θεαματικού παιχνιδιού, με περισσότερες επαφές των ποδοσφαιριστών με την μπάλα και περιορισμό των διακοπών. Παράλληλα, επιδιώκεται να δοθούν στους νεαρούς αθλητές περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις τεχνικές και αγωνιστικές τους δεξιότητες.

Το διαφορετικό αγωνιστικό μοντέλο

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στους κανονισμούς, αλλά επεκτείνονται και στη συνολική μορφή των αγώνων. Οι ομάδες παρατάσσονται με οκτώ ποδοσφαιριστές αντί για έντεκα, ενώ οι αναμετρήσεις διεξάγονται σε μικρότερο γήπεδο, με μήκος 68 μέτρα και πλάτος 47 μέτρα. Οι εστίες, ωστόσο, διατηρούν τις κανονικές τους διαστάσεις.

Η διάρκεια κάθε αγώνα είναι επίσης μειωμένη, καθώς περιλαμβάνει δύο ημίχρονα των 20 λεπτών, δηλαδή συνολικά 40 λεπτά παιχνιδιού. Επιπλέον, οι προπονητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν απεριόριστες αλλαγές, χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν στο καθιερωμένο ποδόσφαιρο.

Πλάγιo άουτ με τα πόδια αντί για τα χέρια

Μία από τις πιο εντυπωσιακές διαφοροποιήσεις αφορά την επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή. Αντί για την παραδοσιακή εκτέλεση με τα χέρια, οι ποδοσφαιριστές χρησιμοποιούν πλέον τα πόδια τους.

Η συγκεκριμένη αλλαγή μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια απλή επαναφορά σε άμεση επιθετική προσπάθεια. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν γρήγορα την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή ή να αλλάξουν πλευρά, δημιουργώντας νέες επιλογές στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Οι δοκιμές της FIFA στο Μπακού αποτελούν μέρος της προσπάθειας για την αναζήτηση νέων τρόπων εξέλιξης του ποδοσφαίρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.