Στραμμένα στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και στο αποτέλεσμα της κάλπης για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία παραμένουν τα βλέμματα τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα.

Η επόμενη μέρα στις ΗΠΑ, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών και τη διπλή νίκη των Δημοκρατικών, συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, με το μεγάλο ερώτημα να είναι πώς θα επηρεάσει το αποτέλεσμα τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του.

Πώς «βλέπει» η κυβέρνηση το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών και τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ επεσήμανε πως «οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα παραμείνουν ισχυρές. Είναι στρατηγικός μας σύμμαχος οι ΗΠΑ και αυτό θα συνεχιστεί για τα μεγάλα έργα, όλες τις μεγάλες συμφωνίες. Δεν θα επηρεαστεί τίποτα από αυτό το αποτέλεσμα».

«Είναι προφανές ότι σεβόμαστε κάθε αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα είναι προφανή. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φαίνεται ότι στις κρίσιμες επιτροπές θα είναι πρόσωπα, με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ καλές σχέσεις και αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, μίλησε για σημαντική νίκη των Δημοκρατικών, ενώ ονομάτισε ως κρίσιμη παράμετρο για αυτό το θέμα της οικονομίας και τον πόλεμο στο Ιράν, στο μέτρο που επηρέασε ιδίως την ακρίβεια στο εσωτερικό της χώρας.

Προέβλεψε, δε, ότι δεν θα είναι εύκολη η συνύπαρξη μεταξύ προέδρου και εκτελεστικής εξουσίας, αλλά θα είναι μια δύσκολη ισορροπία.

Σε ερώτηση για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, διαπίστωσε ότι αυτές υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους και ότι θα διερυνθεί το στρατηγικό τους βάθος.

«Η στήριξη για την Ελλάδα είναι διακομματική. Νομίζω αυτό έχει φανεί όχι μόνο από τις επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, αλλά νομίζω και από τις δηλώσεις οι οποίες έχουν υπάρξει από όλα τα μέρη της αμερικανικής πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΑΣΟΚ: Ηχηρή αρνητική αξιολόγηση των πεπραγμένων Τραμπ

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ, με τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών και την απώλεια ελέγχου των Ρεπουμπλικανών και στα δύο νομοθετικά σώματα, συνιστούν μια πρώτη ηχηρή αρνητική αξιολόγηση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων της διοίκησης Τραμπ», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

«Ιδίως, δε, των ολέθριων γεωπολιτικών επιλογών, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν όσο και την επιβολή επιθετικών δασμών, που είχαν άμεσο και δραματικό αποτέλεσμα στην εκτίναξη των τιμών ενέργειας και βασικών αγαθών και εν γένει στη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής», συμπληρώνει.

Συγκεκριμένα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτζιος, αναφέρει ότι «η αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων έδωσε την πλέον πειστική απάντηση στις πανάκριβες εκλογικές εκστρατείες ολιγαρχών, καθώς και στις υποσχέσεις μετεκλογικών “επιδομάτων” από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι, όσο ισχυροί κι αν είναι οι εκβιασμοί, τα ψευδο-διλήμματα και οι απόπειρες εξάρτησης των πολιτών από δήθεν επιδοματική πολιτική, η δημοκρατία πάντα θα βρίσκει τον τρόπο για τις σπουδαίες ανατροπές».

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι «είναι πλέον προφανές ότι τόσο η Ελλάδα όσο και το σύνολο της ΕΕ, το επόμενο διάστημα, οφείλουν να αξιολογούν με σοβαρότητα και τεκμηρίωση τις εξελίξεις σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής -την αλλαγή ή επιδείνωση των ευρωατλαντικών σχέσεων, την εξέλιξη των ανοικτών πολεμικών συρράξεων, καθώς και την κατανομή ισχύος σε έναν κόσμο ολοένα και πιο επισφαλή. Η Ευρώπη καλείται να προχωρήσει στην ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας, με όρους πολιτικούς, με μια συνεκτική και αποδοτική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, με πραγματική αλληλεγγύη και αμοιβαία συνδρομή των κρατών – μελών της, που θα εγγυάται όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συλλογική ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών».

«Από την πλευρά της, η χώρα μας οφείλει να επενδύσει περισσότερο στην πολυμέρεια και τη συνεργασία, στους διεθνείς οργανισμούς και σε διεθνείς συμμαχίες, που θα στηρίζονται σε πραγματική συναντίληψη αρχών και όχι απλώς σε συναλλακτική εξάρτηση», καταλήγει.

ΕΛ.Α.Σ: Η μεγάλη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος, αποτελεί επιτυχία για τον προοδευτικό κόσμο

«Η μεγάλη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον προοδευτικό κόσμο, δεδομένου μάλιστα ότι ενισχύθηκαν εντός των Δημοκρατικών αριστερές δυνάμεις», τονίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σχετικά με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «ο αμερικανικός λαός, αποδοκίμασε την απρόβλεπτη και διχαστική πολιτική Τραμπ, ο οποίος εξελέγη υποσχόμενος τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων και άμεση βελτίωση της ζωής των πολιτών, ωστόσο στην πράξη αυτό δεν έγινε».

Αντίθετα, όπως αναφέρει, «είδαμε νέους πολέμους και αμερικανικές στρατιωτικές εμπλοκές, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, την πλήρη αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την ΕΕ, την διεύρυνση των ανισοτήτων εντός της αμερικάνικης κοινωνίας, αλλά και την υπονόμευση του κράτους δικαίου με περιστατικά όπως η άσκηση βίας και αυθαιρεσίας από την υπηρεσία ICE».

«Οι προοδευτικές δυνάμεις αποτελούν τη μόνη πολιτική απάντηση στα αιτήματα του αμερικανικού λαού για ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη, εξάλειψη των διακρίσεων και των ανισοτήτων, καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, για πρόσβαση των πολιτών σε υγεία, στέγαση και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες», καταλήγει η Αμαλίας.

Ε. Δούρου για νίκη Δημοκρατικών: «Η ήττα του τραμπισμού ξεκινά από τις ΗΠΑ»

«Η ήττα του τραμπισμού ξεκινά από τις ΗΠΑ. Ηττήθηκαν χθες η απαξίωση της Δημοκρατίας, η ξενοφοβία, η περιφρόνηση της αξιοπρέπειας των πολιτών, η υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής», σημειώνει η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η κ. Δούρου χαρακτηρίζει την ψήφο των πολιτών ως «ψήφο ελπίδας και προοπτικής» και πρόσθεσε πως «το πολύχρωμο κύμα των δημοκρατικών υποψηφίων σε Βουλή και Γερουσία σάρωσε. Η ψήφος των Αμερικανών πολιτών, που μετείχαν μαζικά στις εκλογές είναι ψήφος ελπίδας και προοπτικής».

Μάλιστα, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στα «καθήκοντα» των προοδευτικών δυνάμεων με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας ότι «οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πιάσουν ξανά το νήμα της ελπίδας μέσα από τη συνεργασία, τη συσπείρωση, τους αγώνες για δημοκρατία, ζωή με αξιοπρέπεια χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».

Ν. Παππάς: Προβάδισμα σε μια νεότερη γενιά προοδευτικών

«Εκλογές ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν εκκωφαντικά την πλειοψηφία και στη Βουλή και στη Γερουσία. Νικούν μετά από οκτώ δεκαετίες σε πολιτείες όπως η νότια Καρολίνα. Είναι ένα συγκλονιστικό πολιτικό μήνυμα. Οι πολίτες καταψήφισαν τον Τραμπ, ο οποίος προεκλογικά έλεγε ότι το όνομά του είναι στο ψηφοδέλτιο», υπογραμμίζει από την πλευρά του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς.

Όπως παρατηρεί, «στην κάλπη συγκρούστηκαν δύο διαφορετικές ατζέντες»: «Οι Ρεπουμπλικάνοι επένδυσαν στην “ασφάλεια”, στον αντιμεταναστευτικό λόγο, στο έγκλημα, στον “πολιτισμικό πόλεμο” και στην καταγγελία των Δημοκρατικών ως “ακραίων” ή “σοσιαλιστών”. Τεράστια ποσά έπεσαν στη στήριξη αυτής της καμπάνιας με κορυφαίο αιμοδότη τον Έλον Μασκ. Οι Δημοκρατικοί αντιπαρέθεσαν μια άλλη ατζέντα. Κόστος ζωής. Ακρίβεια. Βενζίνη. Στέγη. Υγεία. Σχολεία. Μισθοί. Κοινωνική προστασία. Ιδιωτικό χρέος. Φορολογική δικαιοσύνη. Έλεγχος της υπερσυγκέντρωσης οικονομικής ισχύος. Μίλησαν για το πώς ζει ο πολίτης. Για το αν ο μισθός του φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Για το αν μπορεί να πάει στον γιατρό. Για το σχολείο των παιδιών του. Για το αν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο, το στεγαστικό του δάνειο, τις οφειλές του. Για το αν μια οικογένεια μπορεί να κρατήσει το σπίτι της και να ρυθμίσει το ιδιωτικό της χρέος».

«Και κινητοποίησαν κόσμο. Η δυσαρέσκεια μετατράπηκε σε συμμετοχή. Στην ίδια καμπάνια συναντήθηκαν διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις. Η θεσμική παρουσία του Obama. Η ισχυρή παρέμβαση του Sanders, της AOC και της Warren στα θέματα ανισοτήτων, στη δημόσια υγεία, στους μισθούς και στην ισχύ των μεγάλων εταιρειών. Η νέα ατζέντα για στέγη, μεταφορές και καθημερινό κόστος ζωής είναι αυτή που δίνει χώρο και προβάδισμα σε μια νεότερη γενιά προοδευτικών και της αριστερής πτέρυγας των δημοκρατικών» συνεχίζει ο Ν. Παππάς.

Όσον αφορά στη σύγκριση με τη χώρα μας αναφέρει: «Η Ελλάδα έχει τις δικές της συνθήκες. Όμως η πολιτική σύγκρουση έχει αναλογίες. Κι εδώ το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει την κρίση, ποιος κερδίζει από την ανάπτυξη, πόσο κοστίζουν το ρεύμα, τα τρόφιμα και η στέγη, τι γίνεται με τα ιδιωτικά χρέη, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Και ποιος έχει πραγματικά τη δύναμη μέσα στην οικονομία και τη δημοκρατία».

«Η αμερικανική εμπειρία δείχνει κάτι χρήσιμο: Το χρήμα μπορεί να αγοράσει διαφήμιση. Αλλά αυτό δεν δίνει τη νίκη. Μπορεί να έχεις ισχυρούς χρηματοδότες, αλλά αυτό δε φτάνει. Και επίσης. Η κοινωνική πλειοψηφία χτίζεται όταν οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις για υγεία, παιδεία, στέγη, ιδιωτικό χρέος, μισθούς, ενέργεια, φορολογική δικαιοσύνη και κοινωνική προστασία. Και όταν αυτή την πολιτική την κάνουν εύληπτη. Έτσι καταφέρνουν να ενώσουν και να κινητοποιήσουν. Αυτές οι επιλογές μπορούν να φέρουν τον κόσμο στην κάλπη με ελπίδα και πίστη», καταλήγει.