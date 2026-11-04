Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για το «πάρτι», που φέρεται να είχε στηθεί εδώ και τουλάχιστον οκτώ χρόνια με «όχημα» τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με τους κατηγορούμενους να υπεξαιρούν χρήματα από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

«Εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι ο 37χρονος ιδρυτής της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, και η 35χρονη σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, η οποία ήδη πήρε τον δρόμο της φυλακής.

«Περνούσε από εδώ και μας έβλεπε και τον βλέπαμε και λέγαμε ένα παιδί που δεν είχε στον ήλιο μοίρα ας πούμε και έκανε αυτά που έκανε», ανέφερε η θεία του 37χρονου, μιλώντας στο Mega.

Μάλιστα, όπως λένε, ότανεπισκεπτόταν τον τόπο καταγωγής του στην Πιερία έδειχνε πως είχε χρήματα και μάλιστα για ξόδεμα, χωρίς πάντως να μπαίνει σε λεπτομέρειες για το πώς τα απέκτησε.

«Χουβαρντάς είναι, πώς το λένε; Κερνούσε σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε διάφορες οργανώσεις του χωριού. Το φύσαγε κι έλεγε έχω δουλειές», πρόσθεσε η θεία του.

«Τι να σου πω; Δεν υπάρχει χειρότερο. Και δεν του το ‘χα; Δεν του το ‘χα παιδί μου. Δεν, γιατί μεγάλωσε σε μια οικογένεια ήσυχη, ήσυχη και αγωνίστρια. Η μάνα του και ο πατέρας του αγωνιστής», είπε ακόμα.

Ανάλογες απορίες είχαν και οι στενοί συγγενείς της 35χρονης κατηγορούμενης στο Αιγίνιο, καθώς το ζευγάρι άρχισε τα τελευταία χρόνια να κάνει επίδειξη πλούτου.

«Αν θες να σου πω, με τα αμάξια που κυκλοφορούσαν, τα πολυτελή τζιπ. Έρχονταν και στο χωριό του άντρα της. Είχαν απορίες», είπε ο θείος της 35χρονης.

«Τρελάθηκε ο κόσμος εδώ. Τρελάθηκαν, τρελάθηκαν. Όλοι τρελαθήκαμε. Αλλά και τι να κάνεις; Πηγαίνανε σε κάποιο νησί και έκαναν ζωή χλιδάτη. Πού να τα δούμε εδώ; Εδώ το χωριό είναι αγροτιά. Εγώ από την Κατερίνη είμαι εκεί, αλλά όταν ήρθα εδώ τους είδα χωρίς φράγκο», συνεχίζει η συγγενής.

Σύμφωνα με τον θείο της 35χρονης, «ερχόταν εδώ πέρα το ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, μία φορά. Αυτά που ακούσαμε τώρα αυτές τις τελευταίες τρεις τέσσερις μέρες, παγώσαμε. Εγώ ήξερα ότι έχει σπουδάσει, ότι είναι καθηγήτρια και απ’ αυτά που έλεγε και δούλευε και σαν υπάλληλος σε μια ΜΚΟ».

Στη φυλακή η 35χρονη, ελεύθεροι με όρους τρεις συγκατηγορούμενοί της

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, χθες, μετά την απολογία της στον Α’ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 35χρονη σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ, ο οποίος θα περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να δώσει εξηγήσεις αύριο, Πέμπτη.

Αντίθετα, με τη γυναίκα, ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας 35χρονος διαιτητής– με τους δύο τελευταίους να διώκονται για το σκέλος της υπόθεσης, που συνδέεται με τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων. Σήμερα, απολογείται ο κατηγορούμενος προέδρος τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Κατά την απολογία της, η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την εξέλιξη της υπόθεσης στον εθισμό του συντρόφου της στον στοιχηματισμό. Όπως υποστήριξε, τα ποσά που αποτελούν αντικείμενο της υπόθεσης είναι μικρότερα από εκείνα που έχουν αναφερθεί, κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη καθημερινών αναγκών τους.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της, αρνούμενη ότι κάνανε πολυτελή ζωή. «Επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές από τη ζωή μας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι 68 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ», φέρεται να ισχυρίστηκε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος αδελφός της αρνήθηκε την εμπλοκή του στις αποδιδόμενες πράξεις. Υποστήριξε, κατά πληροφορίες, ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση συνδέεται αποκλειστικά με την επαγγελματική του ιδιότητα ως προγραμματιστής, ενώ εξήγησε ότι αποδέχθηκε να συμμετέχει με πολύ μικρά εταιρικά ποσοστά σε ορισμένες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από συγκατηγορουμένους του, χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει ουσιαστική ανάμειξη.

Αρνητικός ως προς τις κατηγορίες που τον βαρύνουν εμφανίστηκε και ο 35χρονος διαιτητής, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία ή τις δραστηριότητες της ΜΚΟ. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την επαγγελματική του πορεία στον χώρο της διαιτησίας, αναφέροντας ότι κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει διευθύνει περίπου 60 αναμετρήσεις, λαμβάνοντας, όπως είπε, εξαιρετικές αξιολογήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπερασπιστική γραμμή του 38χρονου ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος αρνήθηκε κάθε σύνδεση με τη ΜΚΟ και τις παράνομες δραστηριότητες που διερευνώνται. Φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση περί προσυνεννοημένων αγώνων ούτε συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των διαχειριστών της ΜΚΟ

Εντωμεταξύ, στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.), του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνου Φιρινίδη, και της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Και οι δύο κατηγορούνται για υπεξαίρεση των 2,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Αρχή αναζητώντας ίχνη για την μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών pay pall, εντόπισε χρήματα στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ. Ήδη, η Αρχή έχει δέσμευση ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό τα χρήματα που δεσμεύονται από την Αρχή, μπορούν να τα διεκδικήσουν οι δωρητές, στους οποίους ανήκουν με βάση τα σχετικά παραστατικά που έχουν στα χέρια τους, δηλαδή τα χαρτιά ή τα mail που γνωστοποιούν ότι κατέθεσαν χρήματα στην συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Η δίωξη και το κατηγορητήριο

Σε βάρος των έξι κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα όπως επίσης συμμορία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI φαίνεται να προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να κατευθύνθηκε σε δαπάνες για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φαίνεται να κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από 250.000 ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Β. Ελλάδος.