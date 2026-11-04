Μία άγρια συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν δύο ομάδες ατόμων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3/11 στην περιοχή της Νεάπολης, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα και να συλληφθούν συνολικά 12.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, η οποία ανέφερε ότι ομάδα περίπου 15 ατόμων την προσέγγισε έξω από το σπίτι της, όπου την εξύβρισε και την απείλησε.

Στη συνέχεια, στο σημείο, όπως μεταδίδει το ERTNews μετέβησαν συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν και άλλα άτομα από την αρχική ομάδα. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τραύματά τους ήταν ελαφρά και αποχώρησαν αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπλα και ναρκωτικά

Κατά τις αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκε όχημα, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι τύπου Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, πλαστικό ομοίωμα σιδερογροθιάς, κουκούλα full face, κράνος και μικροποσότητα κάνναβης. Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι το όπλο κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

12 Συλλήψεις – Αναζήτηση εμπλεκομένων

Συνολικά συνελήφθησαν δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος. Οι οκτώ ήταν μεταξύ των τραυματιών που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις επέβαιναν στο όχημα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων. Το περιστατικό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δώδεκα ημεδαποί εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, ομάδα -15- περίπου ατόμων προσέγγισαν την οικία της, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν, ενώ στη συνέχεια μετά από πρόκλησή της μετέβησαν στο σημείο συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια συνομιλιών, προσήλθαν ακόμη -15- άτομα της πρώτης ομάδας οι οποίοι συνεπλάκησαν με τους ήδη παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα και να διακομισθούν σε νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κατηγορούμενοι και σε έρευνα που πραγματοποίησαν βρήκαν στην κατοχή τους και κατάσχεσαν: 1 πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, 1 πλαστικό ομοίωμα σιδερογροθιάς, 1 κουκούλα τύπου full face, 1 κράνος και μικροποσότητα κάνναβης. Παράλληλα, συνελήφθησαν τα οκτώ άτομα που είχαν διακομισθεί στο νοσοκομείο, για τα αδικήματα της συμπλοκής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούμενοι, που επέβαιναν στο όχημα, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση των λοιπών εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Απομόνωση φασιστικών πρακτικών Με ανακοινώσεις τους, η ΚΝΕ και η Δημοτική Αρχή Πατρέων κάνουν λόγο για φασιστική επίθεση σε βάρος της ανήλικης, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, είναι μέλος της ΚΝΕ. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι είχαν προηγηθεί περιστατικά εκφοβισμού της. Η Δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες και τους φορείς της πόλης σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα, Τετάρτη, στις 18:00, στην πλατεία Ταραμπούρα, καταγγέλλοντας την επίθεση και ζητώντας την απομόνωση φασιστικών πρακτικών.