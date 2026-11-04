Στην επιβολή περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κατέληξε η απολογία του 43χρονου αρχιδιαιτητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται για χειραγώγηση αγώνων τοπικού ποδοσφαίρου. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που υπεξαιρούσε δωρεές οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Κατά την απολογία του, ο 43χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (για την οποία διώκεται) ούτε με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Μάλιστα, μέσω της υπεράσπισής του φέρεται να υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή του σε καμία τηλεφωνική συνομιλία, ενώ δήλωσε άγνοια για τους λόγους για τους οποίους το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, που διώκεται για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης συμμορία.

Χθες απολογήθηκε η 35χρονη (πρώην) σύντροφος του, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας 35χρονος διαιτητής (οι δύο τελευταίοι για το σκέλος της φερόμενης χειραγώγηση αγώνων).