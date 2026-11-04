Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Η γλυκιά Τούλα παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών του «Cash or Trash» ένα υπέροχο χρυσό βραχιόλι, που κλέβει τις εντυπώσεις και ανεβάζει τον ανταγωνισμό! Οι πέντε αγοραστές γοητεύονται από την κλασική επιλογή της πωλήτριας, αλλά ποιος θα τολμήσει να κάνει την υψηλότερη προσφορά για να το αποκτήσει;

Κάποιες φορές η απροκάλυπτη ειλικρίνεια ενός αγοραστή μπορεί να πληγώσει τον πωλητή, που έρχεται στο «Cash or Trash» με χαρά να παρουσιάσει το αντικείμενό του για να δημοπρατηθεί. Ωστόσο, η απόρριψη του ενός δεν προδικάζει την εξέλιξη της διαδικασίας, αφού οι υπόλοιποι τέσσερις μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και πρόθεση!

Ένα συλλεκτικό αντικείμενο με το αυθεντικό κουτί του, τα απαραίτητα πιστοποιητικά γνησιότητας και μια υπογραφή που συνδέεται με μία από τις πιο ξεχωριστές γυναικείες μορφές της βασιλικής ιστορίας, παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του «Cash or Trash». Το όνομα της Γκρέις Κέλι, συνώνυμο της αριστοκρατικής κομψότητας, της φινέτσας και της διαχρονικής γοητείας, προκαλεί δέος, θαυμασμό και συγκίνηση στους πέντε αγοραστές. Πόσο υψηλές μπορεί να είναι οι προσφορές για ένα αντικείμενο που φέρει ένα τόσο εμβληματικό όνομα;

Δείτε το trailer: