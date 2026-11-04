Η επόμενη ημέρα της σπουδαίας νίκης του Δικεφάλου απέναντι στη Ρόμα έκρυβε μια δυσάρεστη εξέλιξη, με τον Τσέντι Όσμαν να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας. Ο Τούρκος φόργουορντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν τους φόβους, καθώς έδειξαν ρήξη μηνίσκου. Ως εκ τούτου, ο έμπειρος άσος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου τις προσεχείς ημέρες, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιδιαίτερα σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Όσμαν αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Η απουσία του δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος καλείται πλέον να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και να βρει λύσεις για την κάλυψη ενός δυσαναπλήρωτου κενού στο παρκέ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.

Σύσσωμη η ομάδα μας βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».