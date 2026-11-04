Οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο και τα εντυπωσιακά οράματα που περιγράφουν όσοι τις έχουν βιώσει προβληματίζουν τους επιστήμονες εδώ και δεκαετίες. Τώρα, ανάλυση 50 τέτοιων περιστατικών από διεθνή ομάδα ερευνητών αποκάλυψε ότι οι εμπειρίες αυτές παρουσιάζουν ένα αξιοσημείωτα κοινό μοτίβο, με συγκεκριμένα σχήματα να συνδέονται με συγκεκριμένα χρώματα.

Οι ερευνητές ζήτησαν από ανθρώπους που είχαν βρεθεί κοντά στον θάνατο να σχεδιάσουν χάρτες των χώρων που θυμούνταν από την εμπειρία τους. Παρά τις διαφορετικές περιγραφές και τα συχνά παράξενα οράματα, διαπίστωσαν ότι οι γεωμετρικές μορφές μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Πολλοί συμμετέχοντες περιέγραψαν κωνικούς χώρους, όπως το χαρακτηριστικό τούνελ φωτός. Άλλοι ανέφεραν καμπύλους χώρους που έμοιαζαν με αψίδες, πιο επίπεδες και ήπιες καμπύλες ή στρογγυλά και ωοειδή σχήματα που φαίνονταν να περιβάλλουν πλήρως τον παρατηρητή.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν η σύνδεση ανάμεσα στα σχήματα και τα χρώματα. Όσοι περιέγραψαν κωνικούς χώρους είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να θυμούνται ασπρόμαυρα σχήματα, ενώ όσοι ανέφεραν αψίδες σχεδόν πάντα περιέγραφαν έγχρωμες εικόνες.

Τι έδειξαν οι περιγραφές των συμμετεχόντων

Από τους 28 κωνικούς χώρους που αναπαραστάθηκαν στα σχέδια, οι 22 ήταν αποκλειστικά ασπρόμαυροι. Αντίθετα, 27 από τους 31 ευρύτερους καμπύλους χώρους περιγράφονταν με έντονα χρώματα.

Have you had a near-death experience? Analysis of 50 encounters reveals an uncanny pattern of shape and colour https://t.co/UEwMKKrGr7 — Daily Mail (@DailyMail) November 3, 2026

Για να κατανοήσουν καλύτερα τις εμπειρίες, οι επιστήμονες ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να χωρίσουν όσα θυμούνταν σε διαφορετικά στάδια και να σχεδιάσουν το σχήμα κάθε χώρου. Έπρεπε επίσης να σημειώσουν πού βρίσκονταν οι ίδιοι, πώς κινούνταν και ποια χρώματα έβλεπαν.

Οι γραπτές περιγραφές αποτύπωναν πόσο έντονες και δύσκολο να περιγραφούν ήταν αυτές οι εμπειρίες. Ένας συμμετέχων ανέφερε ότι έμοιαζε να βρίσκεται μέσα σε ένα «μάτριξ», με αμέτρητα σημεία που συνδέονταν μεταξύ τους σε πολλές διαστάσεις, προσθέτοντας ότι ένιωθε πως θα μπορούσε να ταξιδέψει οπουδήποτε στο Σύμπαν. Ένας άλλος περιέγραψε ότι είδε «το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Γης».

Πιθανές εξηγήσεις από τη λειτουργία της όρασης

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology, επισημαίνει ορισμένες ομοιότητες ανάμεσα στις περιγραφές και γνωστές διαταραχές της όρασης.

Για παράδειγμα, η μειωμένη παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο ή στα μάτια μπορεί να περιορίσει το οπτικό πεδίο, προκαλώντας όραση σαν τούνελ, παρόμοια με το «τούνελ φωτός» που αναφέρουν ορισμένοι άνθρωποι.

Επίσης, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού τα μάτια γίνονται φυσιολογικά λιγότερο ευαίσθητα στα χρώματα, καθώς ενεργοποιούνται περισσότερο τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την όραση σε σκοτεινό περιβάλλον.

Οι ευρείς και ανοιχτοί χώροι που περιγράφουν ορισμένοι συμμετέχοντες ενδέχεται να σχετίζονται με το φαινόμενο Γκανζφελντ. Όταν κάποιος βρίσκεται μπροστά σε ένα κενό οπτικό πεδίο, ο εγκέφαλος προσπαθεί να συμπληρώσει την απουσία πληροφοριών, προκαλώντας ενίοτε έντονες οπτικές παραισθήσεις.

Παρότι οι ομοιότητες αυτές προσφέρουν ενδιαφέροντα στοιχεία, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι δεν αποδεικνύουν τι προκαλεί τα οράματα των εμπειριών κοντά στον θάνατο. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, έως και το 8% των ανθρώπων μπορεί να έχει βιώσει μια τέτοια εμπειρία, η οποία εξακολουθεί να είναι δύσκολο να μελετηθεί επιστημονικά.