Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο… ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το «First Dates» άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το «First Dates» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Ο έρωτας δεν έχει συνταγή, έχει όμως εκπλήξεις, ανατροπές και εκείνες τις πρώτες ματιές που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα! Απόψε, στο «First Dates», νέοι singles αφήνουν πίσω τους όσα τους πλήγωσαν και μπαίνουν στο παιχνίδι του φλερτ, με την ελπίδα πως αυτή τη φορά θα βρουν το άλλο τους μισό!

Η Αγγελική έχει περάσει δύσκολα, έχει πληγωθεί, αλλά είναι έτοιμη να αφήσει το παρελθόν πίσω της και να δώσει μια νέα ευκαιρία στον έρωτα! Αναζητά έναν άντρα με χιούμορ, που ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή και να της φτιάχνει τη διάθεση! Ο Χρήστος, από την πλευρά του, ονειρεύεται μια γυναίκα που θα εκτιμήσει τον ρομαντισμό του, ενώ το ένστικτό του λέει πως η αποψινή βραδιά μπορεί να του επιφυλάσσει κάτι ξεχωριστό. Και οι δύο αναζητούν ένα λιμάνι για να αράξουν. Θα βρουν, άραγε, ο ένας στον άλλον αυτό που ψάχνουν;

Ο Θοδωρής παίζει μπάλα στη ζωή και είναι εξίσου δυνατός και στο παιχνίδι του φλερτ! Αναζητά μια κοπέλα που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα γίνει η ιδανική συμπαίκτριά του στο παιχνίδι του έρωτα! Η όμορφη Ζέτα βαριέται εύκολα και δεν διστάζει να βγάλει «κόκκινη κάρτα», αν χρειαστεί. Θα καταφέρει ο Θοδωρής να περάσει τις δοκιμασίες της ή το αποψινό… match θα αποδειχθεί ένα ντέρμπι χωρίς νικητή;

Στον Δημήτρη έχει λείψει η συντροφικότητα και αναζητά μια chic, επικοινωνιακή γυναίκα, ικανή να του κλέψει την καρδιά και το μυαλό! Και μάλλον η τύχη είναι με το μέρος του, αφού απέναντί του βρίσκεται η εντυπωσιακή Brenda από τη Λιθουανία. Θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του και να τον ενθουσιάσει; Θα είναι αυτή η γνωριμία που περίμεναν;

Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά! Μένει να φανεί αν η σπίθα θα γίνει φωτιά! Άλλωστε, στον έρωτα ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε οδηγήσει ένα πρώτο ραντεβού!

Δείτε το trailer του 13ου επεισοδίου: