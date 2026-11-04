Η ηθοποιός, Μπρίτζετ Φόντα, απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή, μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Single White Female» έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες στις 2 Νοεμβρίου, περισσότερα από 24 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία στην οθόνη, στη μίνι σειρά «Snow Queen» του 2002.

Για την έξοδό της για φαγητό, επέλεξε μια κάζουαλ εμφάνιση φορώντας λευκό t-shirt, μαύρη φόρμα και ένα φαρδύ κίτρινο πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εικόνα της με μαύρη τσάντα, λευκά αθλητικά παπούτσια και τα μαλλιά της πιασμένα αλογοουρά.

Αφού αποσύρθηκε από την υποκριτική, έχει αφοσιωθεί στον γάμο της με τον μουσικό και συνθέτη Ντάνι Έλφμαν με τον οποίο είναι μαζί 23 χρόνια και στην ανατροφή του 21χρονου γιου τους, Όλιβερ.

Όπως παραδέχτηκε σε έναν φωτογράφο το 2023, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ωραία να είσαι απλός πολίτης».

Η απόφασή της να ζει μακριά από τη δημοσιότητα τη διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα μέλη της διάσημης οικογένειάς της, σύμφωνα με το E! News. Η Φόντα είναι εγγονή του θρύλου του Χόλιγουντ Χένρι Φόντα, κόρη του ηθοποιού Πίτερ Φόντα και της πρώτης συζύγου του, Σούζαν Μπρούερ, καθώς και ανιψιά της Τζέιν Φόντα.