Για τις 8 Δεκεμβρίου διακόπηκε η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, η οποία αφορά την καταγγελία πρώην συντρόφου του για τη δημοσιοποίηση προσωπικού οπτικοακουστικού υλικού χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενώ την Τετάρτη κατέθεσαν η πρώτη καταγγέλλουσα και ο αδελφός του πρώην παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αδελφός του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει, υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να βλάψει τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος έδωσε το «παρών» στη δικαστική αίθουσα, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης της υπόθεσης και του ευαίσθητου προσωπικού υλικού που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Η πρωτόδικη καταδίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για revenge porn

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2022 το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης είχε κρίνει ένοχο τον πρώην παρουσιαστή για τη δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού της πρώην συντρόφου του, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση το δικαστήριο τού είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης πέντε ετών με τριετή αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά την πρώτη καταγγελία σε βάρος του για revenge porn και πλέον εξετάζεται από το Εφετείο, προκειμένου να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό.

Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 8 Δεκεμβρίου, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία.