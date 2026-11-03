Αρνείται ότι υπεξαιρέθηκαν τόσο μεγάλα ποσά η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, Φιρινίδη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που, με το πρόσχημα φιλανθρωπικών εράνων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, θησαύριζε στις πλάτες ανυποψίαστων πολιτών.

Η 35χρονη ήταν η πρώτη που πέρασε το κατώφλι του ανακριτή και επί περίπου μία ώρα απαντούσε στις ερωτήσεις του για την πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με το voria, η κατηγορούμενη έκανε λόγο για πολύ μικρότερα ποσά που υπεξαιρέθηκαν, ενώ μάλιστα φέρεται να καταλόγισε ευθύνες στον 37χρονο για κάποιες χιλιάδες ευρώ, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήματα με τον τζόγο.

Αυτήν την ώρα απολογείται ο 32χρονος αδερφός της, ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ακόμα δύο κατηγορούμενοι.

Η αστυνομία ερευνά 92 εράνους που διενεργήθηκαν από τη ΜΚΟ για 74 ωφελούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, όμως στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης συμμορία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI φαίνεται να προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να κατευθύνθηκε σε δαπάνες για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.