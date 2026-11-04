Ακόμη και για τα τακούνια που φορά και την ακάλυπτη κοιλιά της δέχεται επικριτικά σχόλια η Σάσα Μπάστα, η οποία διανύει τον έκτο μήνα της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Η τραγουδίστρια περιέγραψε όσα διαβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας «αισχρά» τα μηνύματα που της στέλνουν, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι αρκετά προέρχονται από γυναίκες.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να απαντήσει σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως είπε, έχει αποφασίσει να μην επιτρέψει σε ανάλογες αντιδράσεις να επηρεάσουν την καθημερινότητά της, σε αντίθεση με όσα είχε βιώσει πριν από οκτώ χρόνια, όταν περίμενε το πρώτο της παιδί.

«Τελειώνω με τις ζωντανές εμφανίσεις μου. Είναι πολύ αισχρά τα σχόλια που διάβασα, γράφουν γιατί φοράω τακούνια, γιατί βγάζω την κοιλιά μου έξω και τι κοιλιά είναι αυτή», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια θυμήθηκε την αντιμετώπιση που είχε δεχτεί στην πρώτη εγκυμοσύνη της και εξήγησε ότι δεν περίμενε να συναντήσει ξανά τέτοιες αντιδράσεις.

«Στην προηγούμενή μου εγκυμοσύνη αισθάνθηκα πολύ άσχημα με το bullying που μου έκαναν, δεν περίμενα σε αυτή την εγκυμοσύνη να το αφήσω να με ακουμπήσει. Σε σχόλια όπως “κουνέλι θα γεννήσεις ή μωρό;” τι να απαντήσω; Και το λένε γυναίκες, αυτό είναι το χειρότερο της υπόθεσης», είπε.

Περιμένει το δεύτερο παιδί της και αποκάλυψε το όνομα που επέλεξαν

Η Σάσα Μπάστα είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της στις 26 Οκτωβρίου, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show». Τότε επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στον έκτο μήνα και αποκάλυψε ότι με τον σύζυγό της περιμένουν κορίτσι.

«Δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά έχει ακουστεί η φήμη ότι είμαι έγκυος. Είμαι εξίμισι μηνών έγκυος. Περιμένουμε κορίτσι και θα την πούμε Φανή – Ευφραιμία», είχε πει.

Η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί και στην ηλικιακή διαφορά που θα έχει το νέο μέλος της οικογένειας με την κόρη της, η οποία είναι σήμερα οκτώ ετών. Όπως εξήγησε, η απόσταση ανάμεσα στα δύο παιδιά είναι μεγάλη, ενώ αποκάλυψε ότι η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν συνειδητή επιλογή.

«Η κόρη μου είναι οκτώ χρονών, έχουν μία μεγάλη απόσταση η αλήθεια είναι. Όλοι μου λένε “να σας ζήσει” και εάν είμαι σίγουρη. Έμεινα συνειδητά έγκυος», είχε αναφέρει.