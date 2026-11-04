Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και την ήττα των Ρεπουμπλικανών σχολίασε σε μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ εκτίμησε ότι η εχθρότητα των ΗΠΑ έναντι του Ιράν δεν θα αλλάξει μέσω κομματικών ανακατατάξεων ή τυχόν παραχωρήσεων προς τις ΗΠΑ, σχολιάζοντας ότι όσοι πιστεύουν το αντίθετο «κάνουν μεγάλο λάθος».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επεκταθεί, αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αν επαναληφθούν τέτοιου είδους επιθέσεις, ο πόλεμος θα είναι πολύ πιο εκτεταμένος», σημείωσε, στο γραπτό του μήνυμα, που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του.

Εξάλλου, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογράμμισε ότι η καταστροφή αμερικανικών βάσεων στην περιοχή από το Ιράν και η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελούν μέρος της εκστρατείας της Τεχεράνης εναντίον της αμερικανικής ηγεμονίας.

«Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το τέλος της ηγεμονίας τους είναι μακριά, εμείς πιστεύουμε ότι είναι κοντά», τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση μετά την ανάληψη του αξιώματός του τον Μάρτιο.