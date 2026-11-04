Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απένειμε κρατική διάκριση στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ για τον ρόλο της στην πρόσφατη ανθρωπιστική εκεχειρία και επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων στην κατεχόμενη πόλη Ολέσκι, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Το προεδρικό διάταγμα, με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου, επικαλείται, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters τη «σημαντική προσωπική συμβολή» της Πρώτης Κυρίας προς την ανθρωπιστική υποστήριξη για την Ουκρανία και το έργο της ίδιας να βοηθά τα παιδιά στην Ουκρανία, περιλαμβανομένων εκείνων που απελάθηκαν ή μεταφέρθηκαν δια της βίας από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη.

Το βραβείο – Το Τάγμα της Πριγκίπισσας Όλγας, Α’ Τάξης – απονέμεται μόνο σε γυναίκες με εξαιρετική συνεισφορά σε τομείς όπως η επιστήμη, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και το φιλανθρωπικό έργο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν πει ότι η Μελάνια Τραμπ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επίτευξη εξαήμερης εκεχειρίας για την απομάκρυνση κατοίκων από την κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ολέσκι στη νότια Ουκρανία, η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια τοπική εκεχειρία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Σχεδόν 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με τη Μελάνια Τραμπ.