Να αποδεχθούν ότι «δεν μπορούν να τηρηθούν όλες οι υποσχέσεις», δεδομένης της «πραγματικότητας» των αποτελεσμάτων των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, κάλεσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, τα πολιτικά κόμματα.

«Δεν ζητώ από κανέναν να απαρνηθεί τις θεμελιώδεις αξίες του. Αλλά, στη σημερινή πραγματικότητα, χωρίς προφανή νικητή μετά τις εκλογές, ζητώ επινοητικότητα και δημιουργικότητα, θάρρος και καλή θέληση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε, αφού έλαβε τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, καταδίκασε τις «χυδαίες και ρατσιστικές» επιθέσεις κατά της αραβικής μειονότητας του Ισραήλ, μετά τις κατηγορίες για εκλογική νοθεία, που εκτόξευσαν εναντίον των αραβικών κομμάτων του Ισραήλ ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και το στρατόπεδό του.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την αραβική κοινότητα στο Ισραήλ (…) Καταδικάζω τις χυδαίες συμπεριφορές και τις ρατσιστικές δηλώσεις που έχουμε ακούσει πρόσφατα», είπε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την επίδοση των επισήμων εκλογικών αποτελεσμάτων.

«Η βία, είτε φυσική είτε λεκτική, δεν έχει θέση ανάμεσά μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ισραήλ.