Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε εντυπωσιακές εικόνες από το εσωτερικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, μέσα από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εξέλιξη των έργων στη φυσική έδρα της ομάδας.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι οποίοι επισκέφθηκαν τον χώρο μαζί με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι τρεις τους στάθηκαν στο σημείο όπου πρόκειται να διαμορφωθούν η νέα κεντρική σάλα του γηπέδου και το παρκέ.

Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα ότι τις επόμενες ημέρες θα δώσει στη δημοσιότητα τις πρώτες μακέτες, οι οποίες θα αποκαλύψουν τη νέα μορφή που θα αποκτήσει το γήπεδο μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης.