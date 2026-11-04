Καμία τιμωρία

Εντύπωση προκάλεσε ο μη ορισμός των Τσέτιλα και Ματσούκα για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο πρώτος ήταν διαιτητής στο Κηφισιά – Ολυμπιακός και ο δεύτερος στο ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης. Το γεγονός επομένως ότι δεν ορίστηκαν για την αγωνιστική που έρχεται δεν πέρασε απαρατήρητο, αλλά από την ΚΕΔ διαρρέουν πως δεν πρόκειται για τιμωρία. Δεν είδαν, δηλαδή, λάθη στους αγώνες που σφύριξαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όλα ήταν σωστά. Ο λόγος που δεν ορίστηκαν για την επόμενη αγωνιστική είναι επειδή κάνει τη… διαχείρισή του και ο Λανουά, κάνει κάτι σαν rotation κι αυτός. Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας φρόντισαν να διαρρεύσουν ότι είναι ικανοποιημένοι από τους Τσέτιλα και Ματσούκα και δεν μένουν εκτός λόγω τιμωρίας αλλά λόγω διαχείρισης.

Παρακολουθούν Αντίνο

Μπορεί ο Τεττέη να προβάλλεται ως η επόμενη μεγάλη πώληση του Παναθηναϊκού, άλλος παίκτης όμως προκάλεσε ήδη ενδιαφέρον. Ο Σαντίνο Αντίνο ήταν εξαιρετικός και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, έχει εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και ήδη οι πράσινοι γνωρίζουν πως ευρωπαϊκές ομάδες έχουν σημειώσει το όνομά του και τον παρακολουθούν. Στο τριφύλλι, βέβαια, δεν σκοπεύουν να πουλήσουν τον Αντίνο, τουλάχιστον όχι από τώρα, θεωρούν -και δεν έχουν άδικο- πως σε 2-3 χρόνια η χρηματιστηριακή του αξία θα έχει εκτοξευθεί και θα μπορούν να εισπράξουν πολλά περισσότερα λεφτά από ό,τι θα εισέπρατταν αν τον πουλούσαν το προσεχές καλοκαίρι. Και αυτός που χαίρεται περισσότερο από όλους για την εξέλιξη του Αντίνο είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, καθώς είχε επιμείνει για την απόκτησή του και δικαιώνεται πλέον.

Ο Ντόρσεϊ αποφασίζει

Στον Ολυμπιακό την έχουν πάρει την απόφασή τους για τον Ντόρσεϊ και περιμένουν πλέον τη δική του. Μπορεί η συμπεριφορά του να εξόργισε τον Μπαρτζώκα και τους Αγγελόπουλους, προπονητής και διοίκηση όμως ξέρουν καλύτερα από όλους ότι ο παίκτης είναι απαραίτητος. Δεν τους παίρνει τους ερυθρόλευκους να χάσουν και τον Ντόρσεϊ και γι’ αυτό έχουν αποφασίσει την επιστροφή του σε κανονικό ρυθμό, όταν λήξει σε ένα 10ήμερο η τιμωρία του. Για να συμβεί όμως αυτό, για να μπει ξανά στην ομάδα και να υπολογίζεται κανονικά από τον Μπαρτζώκα, θα πρέπει να δείξει και ο ίδιος ότι το θέλει αυτό. Να δείξει πως το μυαλό του είναι στον Ολυμπιακό όσο έχει συμβόλαιο μαζί του και να εγγυηθεί ότι δεν θα δημιουργήσει ξανά πρόβλημα με τη συμπεριφορά του. Από τον ίδιο εξαρτάται, επομένως, το αν θα φορέσει ξανά τη φανέλα των ερυθρόλευκων και δεν θα περάσει όλη τη σεζόν στην εξέδρα.

Η περίπτωση Γκούντουριτς

Σε ό,τι αφορά τον γκαρντ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ένα από τα ονόματα που έπαιξαν τις προηγούμενες μέρες είναι αυτό του Γκούντουριτς. Και το γεγονός ότι δεν περνάει καλά στην Αρμάνι Μιλάνο, όπου έχει πρόβλημα με τον προπονητή, βοήθησε στο να ενισχυθεί το σενάριο για ενδιαφέρον των ερυθρόλευκων. Η αλήθεια όμως είναι πως, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχει τίποτα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν έχουν κάνει καμία συζήτηση ούτε με την πλευρά του παίκτη ούτε φυσικά με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο Γκούντουριτς, πάντως, ψάχνεται για μεταγραφή και μάλλον δεν είναι τυχαίο το like που έκανε σε ανάρτηση της Φενέρμπαχτσε για την πρώτη προπόνηση του Πάουελ. Ήταν ένα μήνυμα, υπενθυμίζοντας έτσι ότι έχει ακόμη άριστες σχέσεις με τη Φενέρ, στην οποία είχε αγωνιστεί στο παρελθόν.

Κι άλλον από Παναθηναϊκό

Ο Ντόρσεϊ δεν είναι ο μόνος παίκτης από τους αιώνιους που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του βορρά προσφέρει 4 εκατ. ευρώ ετησίως στον διεθνή γκαρντ για να υπογράψει ως ελεύθερος το καλοκαίρι, όταν θα επιχειρηθεί νέο «χτύπημα» με παίκτη του Παναθηναϊκού. Αυτό ψιθυρίζεται στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες, πως θα γίνει κι άλλη μεταγραφή από το τριφύλλι, έπειτα από αυτή του Τσέντι Όσμαν που ταρακούνησε το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όνομα δεν έχει διαρρεύσει ακόμη, οπότε δεν έχει και νόημα να αρχίσουν τα σενάρια για το ποιος μπορεί να είναι. Μέσα στο καλοκαίρι είχε ακουστεί το όνομα του Γκραντ αλλά δεν υπήρξαν εξελίξεις. Τώρα μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μπορεί και να είναι ο Αμερικανός γκαρντ. Θα φανεί όταν έρθει η ώρα. Ο Μυστακίδης πάντως έχει πάρει την απόφασή του και ο ΠΑΟΚ είναι σε θέση, πλέον, να χτυπάει όποιον παίκτη θέλει.