Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 21

Ο γάμος του Δήμου και της Καίτης ενώνει για λίγο όλους τους ήρωες, όμως κάτω από τη γιορτή τα μυστικά απειλούν να τινάξουν τις σχέσεις τους στον αέρα.

Η Στέλλα καταφέρνει να δώσει στον Άρη τη διεύθυνση της αποθήκης του Αλέκου, χωρίς να γνωρίζει ότι o Αλέκος και η Ξένια παρακολουθούν κάθε της κίνηση και ετοιμάζονται να τη δοκιμάσουν.

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης προσπαθεί να διορθώσει όσα κατέστρεψε, όμως η αλήθεια για τη Ρένα φτάνει τελικά στον Μιχάλη και μια δυνατή φιλία διαλύεται βίαια.

Ο Χρήστος και η Φανή κάνουν ένα μικρό βήμα ο ένας προς τον άλλον, ενώ o Λάζαρος και o Μίλτος επιχειρούν να ξαναχτίσουν τη χαμένη σχέση τους.

Και καθώς η πόλη πανηγυρίζει για τη νίκη της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ, η αστυνομική επιχείρηση μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Άρη να βρίσκεται ξαφνικά μόνος και εκτεθειμένος απέναντι στον Αλέκο.

Δείτε sneak previews:

Κάποιες νίκες γράφονται στην Ιστορία ενός έθνους…

…κάποιες αναμετρήσεις, όμως, γίνονται προσωπική υπόθεση.