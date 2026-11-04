Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε επανειλημμένα από τους Αμερικανούς να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος. Το έκανε συνολικά 47 φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, επιδιώκοντας να μετατρέψει την εκλογική αναμέτρηση σε προσωπική δοκιμασία της πολιτικής του κυριαρχίας.

Οι κάλπες, ωστόσο, έστειλαν ένα διαφορετικό μήνυμα: οι ψηφοφόροι φαίνεται πως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του, αλλά με τρόπο που εξελίχθηκε σε σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας προς τον Λευκό Οίκο και αναδεικνύει τη φθορά της πολιτικής επιρροής του Τραμπ. Έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια κυριαρχίας στην αμερικανική πολιτική σκηνή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια από τις σοβαρότερες εκλογικές και πολιτικές αμφισβητήσεις της πορείας του.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times σε ανάλυσή τους, ο ίδιος επέλεξε να συνδέσει άμεσα το εκλογικό αποτέλεσμα με την προσωπική του παρουσία και τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησής του, με αποτέλεσμα να επωμιστεί και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της ήττας.

Η ακρίβεια και ο πόλεμος με το Ιράν έπληξαν την εικόνα του Τραμπ

Παρά τις αλλαγές στον εκλογικό χάρτη και την ανακατανομή των περιφερειών, που περιορίζουν τις πιθανότητες μεταβολής των κοινοβουλευτικών συσχετισμών, το αποτέλεσμα αποτυπώνει την υποχώρηση της επιρροής των Ρεπουμπλικανών.

Η ακρίβεια, η αύξηση των τιμών των καυσίμων, η επιβάρυνση του κόστους ζωής και ο παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν συγκαταλέγονται στους παράγοντες που φαίνεται να διαμόρφωσαν τη στάση των ψηφοφόρων. Παράλληλα, οι καταγγελίες για οικονομικά οφέλη του Αμερικανού προέδρου και προσώπων του στενού περιβάλλοντός του επιβάρυναν περαιτέρω το πολιτικό κλίμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μέρος των πολιτών που είχαν στηρίξει τον Τραμπ στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είτε μετακινήθηκε προς τους Δημοκρατικούς είτε επέλεξε να μην προσέλθει στις κάλπες. Η απομάκρυνση αυτή από τους Ρεπουμπλικανούς αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εκλογικής ανατροπής.

Η δικαιολογία του Τραμπ και οι υποψήφιοι που δεν δικαιώθηκαν

Μετά την ήττα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αποσυνδέσει το αποτέλεσμα από την πολιτική του δημοφιλία, αποδίδοντας μέρος της ευθύνης στη χαμηλότερη κινητοποίηση των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

«Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και, επειδή δεν ήμουν, δεν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε αρκετούς ψηφοφόρους», δήλωσε στους New York Times το βράδυ της Τρίτης.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, ο πρόεδρος είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της προεκλογικής στρατηγικής. Δεν περιορίστηκε στην υποστήριξη των υποψηφίων του κόμματός του, αλλά συμμετείχε στην επιλογή προσώπων και στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας.

Χαρακτηριστικές είναι οι εκλογικές αποτυχίες υποψηφίων που είχαν τη δική του προσωπική στήριξη, μεταξύ των οποίων ο Κεν Πάξτον στο Τέξας και η Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα. Οι ήττες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς σημειώθηκαν σε πολιτείες που θεωρούνται παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Την ίδια ώρα, η σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, η δασμολογική πολιτική που επιβάρυνε το κόστος ζωής και η απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν φαίνεται πως προκάλεσαν δυσαρέσκεια ακόμη και σε τμήματα της εκλογικής βάσης που είχαν στηρίξει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Αμφισβητείται το MAGA μετά την εκλογική ήττα;

Παρά τη μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών, οι New York Times προειδοποιούν ότι θα ήταν πρόωρο να θεωρηθεί πως η πολιτική επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαντληθεί οριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ακόμη δύο χρόνια μπροστά του στον Λευκό Οίκο, διατηρεί σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες, ενώ το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξακολουθεί να φέρει έντονα το πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμά του.

Η καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης του UCLA, Λιν Βάβρεκ, εκτιμά ότι το αποτέλεσμα δεν συνιστά απαραίτητα κατάρρευση του συνασπισμού MAGA, αλλά καταγράφει τη σημαντική υποχώρηση της προσωπικής δημοφιλίας του Τραμπ.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι κατά πόσο η εκλογική ήττα θα επηρεάσει τη συνοχή του κινήματος και τη δυνατότητα του προέδρου να διατηρήσει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας των Ρεπουμπλικανών.

Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, αντίθετα, η ιστορική επικράτηση ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα και τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Ο πρώην δήμαρχος του Σικάγου, Ραμ Εμάνουελ, ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την απομάκρυνση από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στελεχών και ψηφοφόρων που δεν ταυτίζονται με το κίνημα MAGA.

Ωστόσο, η εκλογική ανατροπή δεν σημαίνει αυτομάτως και μια μόνιμη μετατόπιση των πολιτικών ισορροπιών στις ΗΠΑ. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι ενδιάμεσες εκλογικές ήττες δεν προδικάζουν απαραίτητα την έκβαση της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης. Τόσο ο Μπιλ Κλίντον όσο και ο Μπαράκ Ομπάμα κατάφεραν να ανακάμψουν πολιτικά μετά από σημαντικές απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Το βέβαιο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εισέρχεται σε μια σαφώς δυσκολότερη φάση της προεδρίας του. Η εκλογική ήττα δεν σηματοδοτεί κατ’ ανάγκη το τέλος της εποχής MAGA, αλλά αποδεικνύει ότι η πολιτική κυριαρχία του δεν είναι πλέον δεδομένη.