Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα του 2019. Στην απάντησή τους, σχολίασαν τόσο το ύφος της ανακοίνωσης όσο και τη διατύπωση με την οποία καλείται η κυβέρνηση να «βουλώσει το στόμα της».

Οι κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού, την οποία χαρακτηρίζουν «rebranding», οδηγείται σε αδιέξοδο. Κάνουν λόγο για πρωτοφανή φρασεολογία και αντιδημοκρατική αντίληψη της πολιτικής αντιπαράθεσης, επισημαίνοντας ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο σε μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί νόμιμα.

Στην ίδια παρέμβαση, θέτουν στο προσκήνιο τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα, Σταύρο Κοντονή, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να συζητήσει μαζί του για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα του 2019. Όπως αναφέρουν, ο κ. Κοντονής έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα και δημόσια, χαρακτηρίζοντας ακραίο σημείο διαπλοκής τις συγκεκριμένες μεθοδεύσεις και τις φωτογραφικές διατάξεις.

Ειδικότερα οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν:

«Τελικά το «rebranding» εξελίσσεται σε ένα πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο για τον κ. Τσίπρα, αν κρίνουμε από το πρωτοφανές ύφος, τη χυδαία φρασεολογία και κυρίως τη «λογική» της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ.

Ένα κόμμα, που θέλει να δηλώνει ότι ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, καλεί μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το «βουλώσει». Δηλαδή, επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν, λένε στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι «απαγορεύεται να ομιλούν», παραπέμποντας σε αντιδημοκρατικές πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης.

Επί της ουσίας, μόλις ηρεμήσει ο κ. Τσίπρας, ας καλέσει τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος επωνύμως και επανειλημμένως έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ακραίο σημείο διαπλοκής οι μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες.»

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που προκάλεσε την κυβερνητική αντίδραση

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είχε εξαπολύσει επίθεση στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από τις πολιτικές του ευθύνες μέσω επιθέσεων σε όσους ασκούν κριτική.

Στην ανακοίνωσή της ανέφερε: «Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας».

Στη συνέχεια, η ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι ο επικεφαλής της αποτελεί βασικό στόχο της κυβερνητικής πλευράς, λόγω της στάσης του απέναντι στη διαφθορά.

«Λογικό να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας. Γιατί η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους. Γιατί για χρόνια τον “ψάχνουν” και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας. Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους», ανέφερε.

Η ανακοίνωση στράφηκε και κατά του πρωθυπουργού, αποδίδοντάς του προσωπική ευθύνη για τη δημόσια αντιπαράθεση. «Έτσι, δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στον βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη», σημείωνε, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επανέφερε, παράλληλα, την κατηγορία ότι οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα εξυπηρέτησαν τραπεζικά συμφέροντα, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τους ισχυρισμούς του σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, ξεπληρώσατε κ. Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν “ξεπλήρωσε” εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση ολοκληρώθηκε με νέα επίθεση στην κυβέρνηση και αναφορά στην ακρίβεια, την κοινωνική ανισότητα και τη λειτουργία του κράτους δικαίου. «Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα», ήταν η χαρακτηριστική φράση, ενώ στο τέλος περιλήφθηκε η αιχμηρή αναφορά: «Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε. Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…».