Η αστυνομία των Φιλιππίνων εξετάζει πλέον περισσότερες ψηφιακές συσκευές που συνδέονται με την υπόθεση του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ. Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις κάρτες μνήμης και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία παρέδωσε ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, περιείχαν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τα νέα ευρήματα έρχονται μετά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας ότι οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιεχόμενο ενός φορητού υπολογιστή. Η συσκευή εντοπίστηκε σε χώρο που εκτιμάται ότι είχε χρησιμοποιηθεί ως προηγούμενη κατοικία του Τόμας Μαρκλ.

Ο αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων, Χοσέ Μελένσιο Ναρτάτεζ Τζούνιορ, περιέγραψε σε ανακοίνωσή του τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές: «Πρέπει να διαπιστώσουμε από πού προήλθε αυτό το υλικό, ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος και αν παραβιάστηκαν νόμοι των Φιλιππίνων». Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κάθε κατηγορία που έχει διατυπωθεί σε βάρος του.

Η έρευνα επεκτάθηκε και σε αποθήκη στο Μεξικό

Παράλληλα με τις έρευνες στις Φιλιππίνες, οι μεξικανικές αρχές πραγματοποίησαν την Τρίτη έλεγχο σε αποθηκευτικό χώρο που είχε νοικιάσει ο Τόμας Μαρκλ. Η επιχείρηση έγινε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε τη Δευτέρα στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Μπάχα Καλιφόρνια.

Ο ιδιοκτήτης του χώρου είχε ενημερώσει τις αρχές ότι ο Μαρκλ είχε διακόψει την καταβολή του ενοικίου από το 2024. Τα προσωπικά του αντικείμενα, ωστόσο, παρέμεναν στην αποθήκη, η οποία εξακολουθούσε να είναι κλειδωμένη.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και περιοδικά ασιατικής προέλευσης που χρονολογούνται περίπου δύο δεκαετίες πίσω.

Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο, όταν η βρετανική εφημερίδα The Sun δημοσίευσε ότι ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ εντόπισε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ έψαχνε σε κουτιά που είχαν βρεθεί σε παλαιότερη κατοικία του πατέρα του.

Ο Τόμας Μαρκλ διέμενε στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων, πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο 2026. Η Μέγκαν Μαρκλ έχει δηλώσει «πολύ αναστατωμένη» από τους ισχυρισμούς σχετικά με την κατοχή τέτοιου υλικού από τον πατέρα της.