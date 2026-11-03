Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει καθιερωμένη ονομαστική γιορτή για κάποιο γνωστό όνομα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, καθώς και τη μνήμη των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα δεν υπάρχει κάποια καθιερωμένη ονομαστική γιορτή γνωστού ονόματος. Στο αγιολόγιο της ημέρας συναντώνται, ωστόσο, τα ονόματα:

Ακεψιμάς

Ιωσήφ

Αειθαλάς

Στις 3 Νοεμβρίου τιμάται επίσης ο Άγιος Γεώργιος, λόγω της ανακομιδής των λειψάνων του. Η κύρια ονομαστική εορτή του Γεωργίου και της Γεωργίας, ωστόσο, συνδέεται με την εορτή του Αγίου Γεωργίου την άνοιξη.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ερμαίος

Ερμαίας

Ιωαννίκιος

Ιωανίκιος

Η Εκκλησία τιμά αύριο, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του Αγίου Ερμαίου και του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου και την ανάμνηση των εγκαινίων του ναού του στη Λύδδα της Ιόππης, των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά, του Αγίου Γεωργίου του νέου Ιερομάρτυρα, του Νεαπολίτη, του Οσίου Ακεψιμά, του Αγίου Αχαιμενίδη, του Οσίου Θεοδώρου του Ομολογητή, επισκόπου Άγκυρας, των Αγίων Δασίου, Σεβήρου, Άνδρωνα, Θεοδότου και Θεοδότης, του Οσίου Ηλία, των Εννέα Μαρτύρων, των Εικοσιοκτώ Μαρτύρων, της Αγίας Winefride του Treffynon και της Οσίας Άννας του Κιέβου. Τιμάται επίσης η ανακομιδή της ιεράς κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αποστόλου του νέου.

Άγιος Γεώργιος: Γιατί η Εκκλησία τον τιμά και στις 3 Νοεμβρίου

Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένας από τους πιο γνωστούς αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν και η κύρια εορτή του συνδέεται με την 23η Απριλίου, υπάρχει και δεύτερη σημαντική ημερομηνία προς τιμήν του: η 3η Νοεμβρίου, όταν η Εκκλησία τιμά την ανακομιδή των λειψάνων του και τα εγκαίνια του ναού του στη Λύδδα.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Γεώργιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. και υπηρέτησε στον ρωμαϊκό στρατό. Κατά τους διωγμούς των χριστιανών επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού, αρνήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του και υπέστη μαρτυρικό θάνατο.

Μετά τον θάνατό του, η παράδοση αναφέρει ότι το λείψανό του μεταφέρθηκε στη Λύδδα της Παλαιστίνης, πόλη που συνδεόταν με την καταγωγή της οικογένειάς του. Η Λύδδα, γνωστή σήμερα και ως Λοντ, βρίσκεται στην περιοχή του σημερινού Ισραήλ και αποτελεί ιστορικό τόπο προσκυνήματος.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, μετά την επικράτηση του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ανεγέρθηκε στη Λύδδα ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο. Εκεί τοποθετήθηκαν τα λείψανά του, ώστε να είναι προσβάσιμα στους πιστούς. Η 3η Νοεμβρίου συνδέθηκε με την ανάμνηση της μεταφοράς των λειψάνων και των εγκαινίων του ναού.

Ο ναός της Λύδδας έχει ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της τιμής του Αγίου Γεωργίου. Στο πέρασμα των αιώνων γνώρισε καταστροφές και ανακατασκευές, ενώ παραμένει συνδεδεμένος με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Στον χώρο του βρίσκεται και ο τάφος που, σύμφωνα με την παράδοση, συνδέεται με τον Άγιο.

Η εορτή της 3ης Νοεμβρίου δεν αφορά το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, αλλά τη διατήρηση της μνήμης του μέσα από τα λείψανα και τον ιστορικό ναό του. Έτσι, η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί μια δεύτερη εκκλησιαστική εορτή προς τιμήν ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους αγίους της χριστιανικής παράδοσης.

«Ναοῦ τὰ ἐγκαίνια, Μάρτυς καὶ θέσιν, Τῶν λειψάνων σου νῦν γεραίρει ἡ κτίσις». Συναξαριστικός στίχος για την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου

Άγιοι Ακεψιμάς, Ιωσήφ και Αειθαλάς: Οι τρεις μάρτυρες της Περσίας

Στις 3 Νοεμβρίου τιμάται επίσης η μνήμη τριών χριστιανών κληρικών που μαρτύρησαν στην Περσία τον 4ο αιώνα μ.Χ. Ο Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος, ο Ιωσήφ πρεσβύτερος και ο Αειθαλάς διάκονος. Η δράση και το μαρτύριό τους τοποθετούνται στην περίοδο της βασιλείας του Σαπώρ Β΄, όταν οι χριστιανικές κοινότητες αντιμετώπιζαν διωγμούς.

Σύμφωνα με το συναξάρι, οι τρεις αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τη χριστιανική τους πίστη και υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Ο Ακεψιμάς φέρεται να πέθανε από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο Ιωσήφ θανατώθηκε με λιθοβολισμό, ενώ ο Αειθαλάς υπέστη μαστίγωση και πέθανε έπειτα από τον βασανισμό του. Οι σχετικές λεπτομέρειες προέρχονται από την εκκλησιαστική παράδοση.

Η μνήμη τους διατηρείται στο ορθόδοξο εορτολόγιο ως μέρος της ιστορίας των χριστιανικών κοινοτήτων της Περσίας και των διωγμών που σημειώθηκαν εκεί κατά την ύστερη αρχαιότητα.

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