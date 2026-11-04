Ο Ολυμπιακός κυνηγάει κόντρα στη Ρεν το 4/4 στη League Phase του Europa League και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε αλλαγές στην 11άδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τρεις νίκες μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές και θέλουν να πάρουν το τρίποντο και στη Γαλλία, πριν υποδεχθούν σε τρεις μέρες τον ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αλγουαθίλ αποφάσισε, επομένως, να κάνει αλλαγές στην 11άδα, με τον Ορτέγκα να είναι κάτω από τα δοκάρια, τους Σάλιακα και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελείται από τους Ρέτσο και Κάρμο.

Στον χώρο του κέντρου είναι οι Έσε και Πουέρτα, οι Μπέιλι και Φορτούνης θα είναι οι εξτρέμ, ενώ ο Σα θα κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Γκονσάλες.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο, Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι, Σα, Φορτούνης, Γκονσάλες.

Στον πάγκο είναι οι Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Φρόιλερ, Σίλβα, Τσικίνιο, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Τουφάκης.