Ηχηρό μήνυμα κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος MAGA έστειλαν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, με τους Δημοκρατικούς να καταγράφουν εντυπωσιακές νίκες σε ολόκληρη τη χώρα. Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν τόσο σαρωτικό, ώστε καμία από τις διαφορετικές πολιτικές τάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος δεν μπορεί να διεκδικήσει αποκλειστικά την επιτυχία, καθώς όλες οι συνιστώσες του συνέβαλαν στην επικράτηση.

Μετριοπαθείς, προοδευτικοί, λαϊκιστές και δημοκρατικοί σοσιαλιστές πανηγύρισαν τα αποτελέσματα, τα οποία αποτυπώνουν μια ευρύτερη αποδοκιμασία της πολιτικής του Αμερικανού προέδρου. Όπως προκύπτει από την εκλογική αναμέτρηση, το σημαντικότερο στοιχείο που έπρεπε να χαρακτηρίζει φέτος τους υποψηφίους των Δημοκρατικών για να κερδίσουν ήταν, απλώς, να μην είναι Ρεπουμπλικανοί.

Η έκταση των νικών τους δείχνει ότι δεν επρόκειτο μόνο για τη συνηθισμένη αντίδραση των ψηφοφόρων απέναντι στο κόμμα του εν ενεργεία προέδρου κατά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αντίθετα, αποτέλεσε μια συνολική απόρριψη του κινήματος «Make America Great Again» του Τραμπ, στέλνοντας μέχρι στιγμής το πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί από τον τραμπισμό, όπως τονίζει σε ανάλυσή του ο Guardian.

Τα πολιτικά δώρα του Τραμπ στους Δημοκρατικούς και η οργή των ψηφοφόρων

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στους Δημοκρατικούς μια σειρά από πολιτικά πλεονεκτήματα, εξαιτίας της βαθιά αντιδημοφιλούς πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία συνέβαλε στην αύξηση των τιμών, των χαοτικών δασμών που έπληξαν τις μικρές επιχειρήσεις, τους αγρότες και τις διεθνείς συμμαχίες, αλλά και των περικοπών στην υγειονομική περίθαλψη.

Στην ίδια λίστα προστέθηκαν το θανατηφόρο σχέδιο απελάσεων, ο προσωπικός πλουτισμός, η διαφθορά, καθώς και η ατελείωτη υπόθεση της ανακαίνισης μιας διακοσμητικής λιμνούλας.

Οι Δημοκρατικοί αξιοποίησαν την πολιτική συγκυρία, στρέφοντας τα πυρά τους κατά του Τραμπ, την ώρα που η δημοτικότητά του συνέχιζε να υποχωρεί. Σε ολόκληρη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ψηφοφόροι διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων εξέφραζαν την απογοήτευση και την οργή τους για την υφιστάμενη κατάσταση, θέτοντας τη δυσαρέσκειά τους πάνω από κάθε άλλη εκλογική προτεραιότητα.

Η ένταση αυτής της δυσαρέσκειας αποτυπώθηκε και στην έκταση των εκλογικών απωλειών των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αντίδραση ψηφοφόρων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προοδευτική πολιτική σύμβουλος Ανατ Σένκερ-Οσόριο είχε προβλέψει πριν από μήνες ότι οι ενδιάμεσες εκλογές θα κρίνονταν από την ψήφο όσων ήταν «οργισμένοι μέχρι τέλους και δεν επρόκειτο να ανεχθούν άλλο την κατάσταση», όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες αναμετρήσεις.

Όπως είχε επισημάνει, δεν θα επρόκειτο για μια ξαφνική στροφή των ψηφοφόρων προς τους Δημοκρατικούς, αλλά για μια συνολική απόρριψη και των δύο πολιτικών πλευρών. Το μέγεθος του εκλογικού κύματος θα εξαρτιόταν από το κατά πόσο οι Δημοκρατικοί θα κατάφερναν να πείσουν τους απογοητευμένους και οργισμένους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες.

Με βάση το σαρωτικό αποτέλεσμα, φαίνεται πως κατάφεραν να τους πείσουν ότι η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία μπορούσε να κάνει τη διαφορά.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και στις δύο Βουλές και σε πολιτείες-προπύργια των Ρεπουμπλικανών

Οι εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών καταγράφηκαν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής σκηνής. Το κόμμα ανέκτησε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, κέρδισε αρκετές θέσεις κυβερνητών και εξασφάλισε πολλαπλές νέες περιπτώσεις πλήρους πολιτικού ελέγχου των πολιτειακών θεσμών, δηλαδή τόσο της εκτελεστικής όσο και της νομοθετικής εξουσίας.

Οι νίκες αυτές δημιουργούν για τους Δημοκρατικούς τις προϋποθέσεις να λογοδοτήσει ο Τραμπ σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, αλλά και να λειτουργήσουν ως ένας αποτελεσματικός θεσμικός πυλώνας εξουσίας. Πρόκειται για κάτι που, σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει ψηφοφόροι, θεωρούσαν ότι έλειπε κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να διεκδικήσουν με επιτυχία την ψήφο ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών και οι οποίες πριν από μόλις έξι μήνες δεν θα βρίσκονταν καν στον εκλογικό χάρτη των πιθανών νικών τους.

Οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν εκπροσώπους στη Γερουσία από το Κάνσας και τη Νότια Καρολίνα.

Το Τέξας πέρασε επίσης στο στρατόπεδό τους, και μάλιστα όχι μόνο σε μία εκλογική αναμέτρηση. Παράλληλα, ψηφοφόροι σε αγροτικές περιφέρειες, τις οποίες οι Δημοκρατικοί είχαν προηγουμένως εγκαταλείψει ως χαμένες υποθέσεις, απέδειξαν ότι μπορούσαν να πειστούν να στηρίξουν τους υποψηφίους του κόμματος.

Στο Μέιν, οι ψηφοφόροι απομάκρυναν από τη Γερουσία έναν πολιτικό με παρουσία 30 ετών, παρά το γεγονός ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών αντιμετώπιζε σκάνδαλα. Ο τελευταίος τελικά αντικαταστάθηκε.

Η ανατροπή στην Αϊόβα και οι πανηγυρισμοί των Δημοκρατικών

Στο Ντε Μόιν της Αϊόβα, όπου οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τη θέση του κυβερνήτη, τη Γερουσία και τρεις από τις τέσσερις έδρες της πολιτείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο ενθουσιασμός στη συγκέντρωση των υποστηρικτών του κόμματος έφτασε σε επίπεδα σχεδόν δυσπιστίας για το μέγεθος της νίκης.

«Δημοκρατικοί της Αϊόβα, περάσαμε δύσκολα χρόνια εδώ στην Αϊόβα, αλλά η ισορροπημένη διακυβέρνηση αποκαταστάθηκε», δήλωσε στους υποστηρικτές του ο Ρομπ Σαντ, ο οποίος εξελέγη νέος κυβερνήτης της πολιτείας.

Οι εκλογικές επιτυχίες προσφέρουν πλέον στους Δημοκρατικούς την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν οι ψηφοφόροι, να ελέγξουν τις ενέργειες του Τραμπ και να αποδείξουν ότι μπορούν να κυβερνήσουν αποτελεσματικά.

Το βάθος των απωλειών των Ρεπουμπλικανών επιβεβαιώνει, παράλληλα, τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών απέναντι στο κόμμα, κάτι που οι ψηφοφόροι έδειχναν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η ακρίβεια, ο πόλεμος στο Ιράν και οι περικοπές στην υγεία καθόρισαν την ψήφο

Σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα, οι πολίτες έχουν πλέον απορρίψει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ. Ο συνασπισμός δυνάμεων που τον στήριζε έχει σχεδόν εξαλείψει κάθε εσωτερική φωνή που διαφωνούσε δημόσια με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν το ερώτημα για το ποια θα είναι η πολιτική τους ταυτότητα στη μετατραμπική εποχή.

Ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν θα μπορούσε να υπάρξει χώρος για Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που θα αντιτίθεντο ανοιχτά στην ατζέντα του Τραμπ, δεσμευόμενοι ότι θα περιόριζαν τις εξουσίες της εκτελεστικής εξουσίας και θα ζητούσαν λογοδοσία από τον πρόεδρο. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς κανείς δεν επιχείρησε ουσιαστικά να ακολουθήσει αυτή την πολιτική κατεύθυνση.

Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να καλλιεργήσουν φόβο γύρω από τρανς άτομα, Αραβοαμερικανούς ή τον Χασάν Πάικερ δεν απέδωσαν. Οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των Αμερικανών είχαν επιδεινωθεί και οι ψηφοφόροι απέδωσαν την ευθύνη στους Ρεπουμπλικανούς.

Οι πολίτες κλήθηκαν να πληρώσουν πολύ περισσότερα για καύσιμα εξαιτίας ενός πολέμου που δεν υποστήριζαν. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την υγειονομική τους κάλυψη, επειδή δεν μπορούσαν πλέον να την αντέξουν οικονομικά, μετά την απόφαση του Κογκρέσου να επιτρέψει τη λήξη των επιδοτήσεων.

Την ίδια στιγμή, έβλεπαν κέντρα δεδομένων να εγκαθίστανται στις πόλεις τους, αποτελώντας μια απτή εικόνα της αναστάτωσης που θα μπορούσε να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή τους.

Ο Τραμπ απέρριπτε τις ανησυχίες τους για αυτά τα ζητήματα, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι είτε δεν συνέβαιναν είτε αποτελούσαν ένα αναγκαίο βήμα για την επίτευξη μεγαλύτερων στόχων.

Ακόμη και οι προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να αναδιαμορφώσουν τις εκλογικές περιφέρειες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για το κόμμα τους, προκάλεσαν αντιδράσεις. Οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν σημαντικές ήττες σε περιφέρειες τις οποίες κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουν με διψήφια ποσοστά διαφοράς.

Το μήνυμα των ψηφοφόρων στον Τραμπ: «Αρκετά πια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει επανειλημμένα τους ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές σαν να ήταν και ο ίδιος υποψήφιος, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα συσπείρωνε τη βάση του και θα περιόριζε τις μεγάλες απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η παρουσία του στην εκλογική αναμέτρηση ήταν ξεκάθαρη και λειτούργησε τελικά εις βάρος του κόμματός του.

Στο Ρότσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, η ανεξάρτητη ψηφοφόρος Ρεμπέκα Κόνορς δήλωσε ότι ψήφισε τους Δημοκρατικούς προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι «προκαλεί χάος».

Αντίστοιχο ήταν το μήνυμα που έστειλε και η Πέγκι Φλάναγκαν, η οποία εξελέγη νέα Δημοκρατική γερουσιαστής της Μινεσότα.

«Σε ολόκληρη την πολιτεία και σε ολόκληρη τη χώρα, οι άνθρωποι λένε: “Αρκετά πια“», δήλωσε μετά τη νίκη της. «Μόλις νικήσατε τον Ντόναλντ Τραμπ. Το ίδιο έκανε και η Αμερική».

Το βλέμμα στο 2028 και η επόμενη ημέρα για τα δύο κόμματα

Παρότι η προσοχή αναμένεται σύντομα να στραφεί στις προεδρικές εκλογές του 2028, οι Δημοκρατικοί έχουν πλέον μπροστά τους μια σημαντική ευκαιρία. Καλούνται να αξιοποιήσουν την πολιτική δύναμη που τους εμπιστεύτηκαν οι ψηφοφόροι και να τη χρησιμοποιήσουν για την ανασυγκρότηση του κόμματός τους.

Η εκλογική επιτυχία μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την ανανέωση της πολιτικής τους παρουσίας, εφόσον καταφέρουν να διατηρήσουν τη δυναμική που απέκτησαν.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο, η επόμενη ημέρα προμηνύεται ακόμη πιο δύσκολη. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών τούς υποχρεώνουν να αναζητήσουν εκ νέου την πολιτική τους ταυτότητα και να εξετάσουν το μέλλον τους μετά τον Ντόναλντ Τραμπ.