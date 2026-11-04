Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στις Λιβανάτες Φθιώτιδας από το διπλό φονικό με θύματα δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας 26 και 24 ετών. Την ίδια ώρα, ο 45χρονος δράστης, θείος των δύο νεαρών, νοσηλεύεται φρουρούμενος και εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο 45χρονος φέρει και ο ίδιος τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με τις Αρχές να αναμένουν την επίσημη ιατροδικαστική εξέταση του θύτη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν αυτά προήλθαν από πάλη με τα ανίψια του ή αν πρόκειται για απόπειρα αυτοτραυματισμού. Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα Λαμίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί, μόλις το επιτρέψει η πορεία της υγείας του και λάβει εξιτήριο.

Παράλληλα, σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στις έρευνες των Αρχών, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι με το οποίο διαπράχθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα, το οποίο και θα αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία γύρω από τον τρόπο εκτέλεσης του εγκλήματος αποκαλύπτουν την απίστευτη αγριότητα με την οποία έδρασε ο 45χρονος θείος τους.

Το ένα από τα δύο θύματα, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος στον χώρο της μονάδας, έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, ορισμένες εκ των οποίων αποδείχτηκαν μοιραίες κόβοντάς του ακαριαία το νήμα της ζωής.

Ο αδερφός του, που άφησε την τελευταία του πνοή ώρες αργότερα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης όπου μεταφέρθηκε, έφερε σφοδρό χτύπημα από βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι, πιθανότατα σίδερο, καθώς και μία βαθιά μαχαιριά στον λαιμό.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι ισχυρισμοί του δράστη

Πριν από το αιματηρό επεισόδιο προηγήθηκε σφοδρή λογομαχία μεταξύ του θείου και των δύο νεαρών συγγενών του, οι οποίοι εκείνη την ημέρα απασχολούνταν σε διαφορετικά πόστα στη χοιροτροφική μονάδα όπου εργάζονταν.

Η επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας αποδίδει το έγκλημα γενικά σε «προσωπικές διαφορές», οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι ο 45χρονος υποστήριξε πως τα ανίψια του «δεν τον άκουγαν» και ότι το τελευταίο διάστημα του συμπεριφέρονταν με ιδιαίτερα άσχημο και απαξιωτικό τρόπο. Μάλιστα, φέρεται να ένιωθε προδομένος, καθώς ήταν εκείνος που είχε μεριμνήσει και είχε κανονίσει τόσο το ταξίδι τους από την πατρίδα τους στην Ελλάδα, όσο και την εξασφάλιση της εργασίας τους στην περιοχή.

Αμέσως μετά το μακελειό, ο δράστης ανέβηκε σε σιλό της μονάδας απειλώντας να πέσει στο κενό. Τελικά, έπειτα από παρέμβαση ειδικού διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ. και των αστυνομικών που απέκλεισαν την περιοχή, πείστηκε να κατέβει και συνελήφθη.