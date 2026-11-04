Την έντονη αντίδρασή της για τις αποκαλύψεις σχετικά με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» εξέφρασε η Τόνια Σωτηροπούλου στην τηλεοπτική εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στηλιτεύοντας τη δράση όσων κατηγορούνται για εξαπάτηση οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η ίδια, διατηρώντας καταφύγιο ζώων, υπογράμμισε τις συνέπειες που προκαλούν τέτοια περιστατικά στην εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Ο κόσμος θα δυσκολευτεί να δώσει ξανά χρήματα για έναν τέτοιο σκοπό και είναι λογικό», σημείωσε αρχικά η Τόνια Σωτηροπούλου, στηλιτεύοντας τη συμπεριφορά των υπευθύνων της οργάνωσης.

«Αυτό είναι κάτι ακραίο και πιστεύω, εγώ προσωπικά, ότι υπάρχει μια πολύ ειδική θέση στην κόλαση για ανθρώπους που κάνουν αυτές τις επιλογές. Ιδίως το να εκμεταλλεύεσαι οικογένειες που κινδυνεύουν να χάσουν το παιδί τους είναι διαβολικό. Δεν είναι απλά κάτι κακό, δεν είναι μια τυχαία επιλογή απληστίας», συμπλήρωσε στην τοποθέτησή της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε παράλληλα στις δυσκολίες που παρατηρεί και μέσα από τη δράση της για την προστασία των ζώων.

«Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι πολύ σοκαριστικό. Το βλέπουμε και από το καταφύγιο. Όταν έρχονται ζώα τα οποία είναι βαθιά κακοποιημένα, αισθάνεσαι πολύ άβολα που τελικά υπάρχεις στο ίδιο κοινωνικό σύνολο με ανθρώπους που κάνουν κάτι τέτοιο.

Πόσο μάλλον έχοντας έναν τέτοιο αντίκτυπο σε παιδιά και οικογένειες που είναι σε αυτή τη θέση. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν πιο ισχυροί νόμοι. Πρέπει να ελέγχονται σίγουρα περισσότερο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι «το καλό νικάει στο τέλος και θα νικήσει»

Η δεκαετής πορεία με τον Κωστή Μαραβέγια και οι διεθνείς συνεργασίες

Πέρα από τις εξελίξεις γύρω από τη ΜΚΟ, η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε για την προσωπική της ζωή και τα δέκα χρόνια κοινής πορείας με τον Κωστή Μαραβέγια.

«Η αλήθεια είναι ότι για εμένα, που τώρα είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια, το πιο σημαντικό πράγμα για να διαρκέσει μια σχέση και να αλλάξει τα σχήματα που είναι να αλλάξει, είναι το να είσαι φίλος με τον άλλον, να είσαι ο καλύτερός του φίλος. Νομίζω ότι και ο σεβασμός και η στήριξη είναι κάτι πολύ σημαντικό», ανέφερε η ηθοποιός, θυμίζοντας τη γνωριμία τους.

«Τον Κωστή τον είχα δει αρκετές φορές πριν βρεθούμε, γιατί πήγαινα σε live του. Αλλά ήταν πολύ ωραία συγκυρία αυτή που μας έφερε η ζωή. Είναι ωραίο να συναντιούνται οι άνθρωποι. Τον θαυμάζω πάρα πολύ», είπε, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της δραστηριότητάς του.

«Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος για τον Κωστή, είναι ότι πέρα από τραγουδιστής, προφανώς γράφει τη δική του μουσική, αλλά γράφει και μουσική για ταινίες. Είναι εκπληκτικός συνθέτης. Είναι προσφάτως σκηνοθέτης. Μόλις έκανε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία, στην οποία συνεργαζόμαστε στο κομμάτι της παραγωγής»

Αναφερόμενη στις επαγγελματικές της επιθυμίες στο εξωτερικό, ξεχώρισε τον Χαβιέ Μπαρδέμ για τις ξεκάθαρες مواقف που λαμβάνει, ενώ σχολίασε και τις φήμες για τον επόμενο πράκτορα 007, έχοντας η ίδια εμπειρία από τη συμμετοχή της σε ταινία του franchise.

«Θα ήθελα να συνεργαστώ με πάρα πολλούς. Πραγματικά μου αρέσει πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ» δήλωσε, ενώ για τη διαδοχή στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ σημείωσε:

«Μου αρέσει ο Κάλουμ Τέρνερ. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ωραίο. Μου φαίνεται λίγο νέος για αυτόν τον ρόλο, αλλά έχει φύγει από την προηγούμενη εταιρεία παραγωγής, οπότε αλλάζουν πολλά πράγματα τώρα. Κάνει και ωραίες επιλογές. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός. Θα ψήφιζα Κάλουμ»