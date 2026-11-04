Η Μάγια Τζόιντ αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία χρειάστηκε να επιστρατεύσει υπομονή, επιμονή και αγωνιστική αντοχή για να φτάσει στην επικράτηση. Έπειτα από δύο ώρες και 14 λεπτά μάχης, η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε της Αυστραλής με 4-6, 6-3, 6-3, παίρνοντας το εισιτήριο για τις οκτώ καλύτερες του τουρνουά και συνεχίζοντας την πορεία της στη διοργάνωση.

Επόμενη αντίπαλος της 31χρονης Σάκκαρη θα είναι την Παρασκευή (6/11) η 32χρονη Λευκορωσίδα Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς (Νο.101), η οποία χρειάστηκε τρία σετ και τρεις ώρες αγώνα για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τάλια Γκίμπσον με 6-1, 5-7, 7-6(7).

Η Σάκκαρη δεν κατάφερε αρχικά να προσαρμοστεί στον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα της νεαρής αντιπάλου της, με αποτέλεσμα να χάσει τέσσερα διαδοχικά games και μαζί το πρώτο σετ. Στη συνέχεια, όμως, βελτίωσε αισθητά την εικόνα της, με βασικό όπλο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του πρώτου σερβίς. Κατάφερε έτσι να επιβάλει τον ρυθμό της στο δεύτερο σετ, ενώ στο τρίτο και καθοριστικό σκέλος διατήρησε την ψυχραιμία της, παρά τις χαμένες ευκαιρίες για break. Η επιμονή της δικαιώθηκε στο έβδομο game, όταν πέτυχε το καθοριστικό break και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση.