Μετά την απομάκρυνσή τους πολλές φορές από την αστυνομία, δεκάδες ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγη στην Πορτογαλία πέρασαν τη νύχτα σε σκηνές που έστησαν στο κέντρο της Λισαβόνας και του Πόρτο.

Στην πλατεία Ρόσιο, στο κέντρο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, περίπου εξήντα σκηνές τοποθετήθηκαν στη σειρά στη βάση ενός αγάλματος, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο Πόρτο, τη μεγάλη πόλη του βορρά, ο καταυλισμός αριθμούσε περίπου τριάντα σκηνές, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

«Είμαι ευχαριστημένος που καταφέραμε να περάσουμε τη νύχτα εδώ, αυτός ήταν ο στόχος μας. (…) Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αν θα έρθει η αστυνομία ή όχι», δήλωσε στη Λισαβόνα ο Ρούι Κοέλιο, ένας 35χρονος διαδηλωτής που εργάζεται σε call-center.

Αντλώντας έμπνευση από το κίνημα διαμαρτυρίας που αναδύθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στη γειτονική Ισπανία, μετά την έξωση μιας ογδοντάχρονης στη Μαδρίτη, οι Πορτογάλοι ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγη είδαν κατ’ επανάληψη τους καταυλισμούς τους να διαλύονται από την αστυνομία.

Ακόμη και το περασμένο σαββατοκύριακο, οι δυνάμεις της τάξης διέλυσαν δεκάδες σκηνές που είχαν τοποθετηθεί στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, χτυπώντας τους διαδηλωτές με κλομπ και προχωρώντας σε 13 προσαγωγές.

Η αστυνομία έκανε λόγο για 13 τραυματίες στις τάξεις της στο Πόρτο, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατέγραψαν 25 διαδηλωτές που τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια των δύο αστυνομικών επεμβάσεων.

Όμως, στο μεταξύ, το διοικητικό δικαστήριο της Λισαβόνας, στο οποίο είχε προσφύγει μια ακτιβίστρια ΛΟΑΤΚΙ, της επέτρεψε να περάσει το βράδυ σε σκηνή, αντικρούοντας το επιχείρημα της αστυνομίας ότι θα απαγορεύονταν οι διαδηλώσεις μετά τα μεσάνυχτα.

Απαντώντας σε καλέσματα για διάλογο που απηύθυνε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγούρο, ο δεξιός πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ότι θα συναντηθεί με τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης για να συζητήσουν τη λήψη μέτρων για υπέρβαση της κρίσης στέγης.

«Είναι αλήθεια ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στέγη», παραδέχθηκε, προσθέτοντας όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP ωστόσο πως «χρειαζόμαστε χρόνο ώστε τα μέτρα να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Ο Μοντενέγκρο, που δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, επέμεινε κυρίως στη βούλησή του να εξασφαλίσει την υποστήριξη της αντιπολίτευσης για την έγκριση σχεδίου μεταρρύθμισης το οποίο θα απλοποιεί και θα επισπεύδει τις εξώσεις ενοικιαστών.

Η απόσυρση αυτού του σχεδίου, που είχε υιοθετηθεί σε πρώτη ανάγνωση χάρη στην αποχή της ακροδεξιάς, είναι ένα από τα αιτήματα των ακτιβιστών που έχουν στήσει τους καταυλισμούς στη Λισαβόνα και στο Πόρτο.