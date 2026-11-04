Μέχρι στιγμής, η νύχτα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ έχει αποδειχθεί εξαιρετική για τους Δημοκρατικούς. Σύμφωνα με τις προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, κέρδισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, προξενώντας ηχηρή ήττα στους Ρεπουμπλικανούς του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στις εκλογές που διεξάγονται στα μέσα της προεδρικής θητείας.

Αφού είχαν κερδίσει νωρίτερα τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν έδρες γερουσιαστών σε οχυρά των Ρεπουμπλικανών όπως το Κάνσας και το Τέξας και θα μπορέσουν να περιορίσουν σημαντικά τις εξουσίες του Αμερικανού προέδρου στο τέλος της θητείας του.

Γερουσία

Τα αποτελέσματα στη Γερουσία ξεπερνούν κάθε προσδοκία των Δημοκρατικών. Η Βόρεια Καρολίνα ήταν μια πιθανή κατάκτηση, αλλά η Νότια Καρολίνα αποτέλεσε τεράστια έκπληξη, ενώ το Κάνσας δεν είχε εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή από το 1932.

Το Τέξας, η Αϊόβα και το Οχάιο έχουν επίσης γίνει «μπλε» (σ.σ. το χρώμα των Δημοκρατικών). Υπάρχουν ακόμη δύο αμφίρροπες έδρες που δεν έχουν κριθεί στην Αλάσκα και το Μέιν.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδειχναν τη Νότια Καρολίνα να κλίνει προς τους Ρεπουμπλικάνους. Ήταν μια έδρα βαθιά «κόκκινη» για πολλά χρόνια, με τον τελευταίο Δημοκρατικό γερουσιαστή να εκλέγεται το 1998.

Βουλή των Αντιπροσώπων

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί σημειώνουν τα κέρδη που χρειάζονται για να αναλάβουν τον έλεγχο, αλλά έχουν βάλει στόχο μια πολύ μεγαλύτερη νίκη.

Δύο σημαντικές εκλογικές περιφέρειες είναι η 14η και η 25η της Φλόριντα, τις οποίες κατείχαν οι Δημοκρατικοί. Αυτό αποτελεί πλήγμα για την προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να αναδιαμορφώσουν τα όρια των εκλογικών περιφερειών προς όφελός τους.

Η αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών είχε ως αποτέλεσμα και οι δύο περιφέρειες να μετατραπούν από περιφέρειες με πλειοψηφία ψηφοφόρων της Καμάλα Χάρις (2024) σε περιφέρειες με πλειοψηφία ψηφοφόρων που ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη 22η περιφέρεια της Φλόριντα, η οποία επίσης αναδιαμορφώθηκε προς όφελος των Ρεπουμπλικάνων, οι Δημοκρατικοί σημείωσαν επίσης νίκη.

Οι Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι στρέφονται προς τους Δημοκρατικούς στη Φλόριντα

Οι Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι φαίνεται να αποτελούν μία από τις βασικές ομάδες στις εκλογές της Φλόριντα. Μια εκτεταμένη δημοσκόπηση μεταξύ των ψηφοφόρων δείχνει ότι η ομάδα αυτή υποστήριξε την υποψήφια των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, Άντζι Νίξον, με ποσοστό 55% έναντι 44% για τη Ρεπουμπλικανή, Άσλεϊ Μούντι.

Αυτό αποτελεί ανατροπή σε σχέση με το εκτιμώμενο 55% των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων που υποστήριξαν τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Στη δημοσκόπηση, σύμφωνα με το BBC, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης ποια θέματα απασχολούσαν περισσότερο τους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε ολόκληρη τη χώρα το μεγαλύτερο θέμα ήταν η οικονομία, ακολουθούμενη από την κατάσταση της δημοκρατίας.

Όταν ρωτήθηκαν οι ψηφοφόροι αν οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ επηρέασαν τις οικονομικές συνθήκες, η δημοσκόπηση δείχνει ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα πιστεύουν ότι επιδείνωσαν την κατάσταση.