Σε βαρύ κλίμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παρακολουθεί οργισμένος τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών και τους στενότερους συνεργάτες του να αποχωρούν σταδιακά από την αίθουσα, εξελίχθηκε η βραδιά των ενδιάμεσων εκλογών στον Λευκό Οίκο. Η ήττα του κυβερνώντος κόμματος προκάλεσε αναστάτωση στο προεδρικό επιτελείο, με αξιωματούχους να αναζητούν ήδη τους υπεύθυνους για το αποτέλεσμα και να εκφράζουν φόβους για ένα κύμα απομακρύνσεων από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Daily Mail, η ατμόσφαιρα στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς όσο περνούσαν οι ώρες γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρο το μέγεθος της εκλογικής ήττας. Η αρχική αισιοδοξία έδωσε τη θέση της στη σιωπή, στην αμηχανία και στην αγωνία για τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακολουθούσε αρχικά τα αποτελέσματα μαζί με την προσωπάρχη του, Σούζι Γουάιλς, και τη στενή συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ. Καθώς, όμως, η εικόνα των αποτελεσμάτων επιδεινωνόταν για τους Ρεπουμπλικανούς, ο ίδιος βυθίστηκε στη σιωπή.

Απούσα από την εκλογική βραδιά ήταν η Μελάνια Τραμπ, η οποία επέλεξε να ασχοληθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων με το ζήτημα της ειρήνης στην Ουκρανία, αντί να βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της.

«Είναι πολύ, πολύ σκοτεινά», ανέφερε ανώτατος αξιωματούχος, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα και τη διάθεση του προέδρου. Λίγο πριν από τις 23:00, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, ο Τραμπ παρακολουθούσε το Fox News χωρίς να λέει λέξη.

Οι επιθέσεις στο Fox News και στον κυβερνήτη του Τέξας

Η σιωπή του Αμερικανού προέδρου, πάντως, δεν κράτησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω του Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Fox News, αποδίδοντας ευθύνες στο τηλεοπτικό δίκτυο για τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, τον οποίο λίγες ώρες νωρίτερα είχε επαινέσει δημόσια. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι εάν ο Άμποτ δεν είχε μετακινηθεί πολιτικά προς το κέντρο τους τελευταίους έξι μήνες, θα είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά.

«Εγώ, πάντως, δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο», κατέληξε στην ανάρτησή του, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά την προσπάθειά του να αποστασιοποιηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, δημοσίευσε μια εικόνα με ένα κόκκινο καπέλο που έφερε τη λέξη «VETO», αφήνοντας να διαφανεί η στάση που σκοπεύει να κρατήσει απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις.

Άδειαζε η αίθουσα στον Λευκό Οίκο – Αναζητούν τους υπεύθυνους της ήττας

Η εικόνα στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου γινόταν ολοένα και πιο αποκαρδιωτική όσο προχωρούσε η καταμέτρηση. Οι συνεργάτες του Τραμπ αποχωρούσαν σταδιακά από την αίθουσα της Ανατολικής Πτέρυγας, αρχικά τα ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης και στη συνέχεια μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχώρησαν ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε εμφανιστεί νωρίτερα στην εκδήλωση.

Λίγο πριν από τις 22:00, όταν έγινε γνωστό ότι οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η αίθουσα είχε σχεδόν αδειάσει. Ορισμένοι συνεργάτες δεν περιορίστηκαν στην αποχώρησή τους από την εκδήλωση, αλλά έφυγαν από το ίδιο το κτίριο, κατευθυνόμενοι σε κοντινό μπαρ της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσουν την εκλογική απογοήτευση.

Ενδεικτικό του κλίματος ήταν ότι τα φαγητά που είχαν παραγγελθεί από το Cheesecake Factory παρέμειναν σχεδόν ανέγγιχτα στα τραπέζια.

Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο είχε αρχίσει η συζήτηση για το ποιοι θα αναλάβουν το πολιτικό κόστος της ήττας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των προσώπων που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο του Τραμπ είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Η αποψινή βραδιά θα ήταν πολύ διαφορετική χωρίς τον πόλεμο στο Ιράν», ανέφερε αξιωματούχος στην Daily Mail, εκτιμώντας ότι ο Χέγκσεθ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τις ευθύνες για την εξέλιξη αυτή.

Άλλος ανώτερος αξιωματούχος έστρεψε την κριτική του προς το υπουργείο Εξωτερικών του Ρούμπιο, ενώ σημαντικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών εμφανίστηκε ακόμη πιο απαισιόδοξος για το μέλλον των προσώπων που συνδέονται με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Μάλιστα, πηγή από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου εκτίμησε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε αλλαγές στο επιτελείο του, εάν θέλει να προστατεύσει την πολιτική του υστεροφημία.

Στο στόχαστρο και η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς

Έντονη κριτική δέχεται και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, η οποία φέρεται να είχε υποτιμήσει τις πιθανότητες εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, μέχρι και τον Σεπτέμβριο διαβεβαίωνε ότι το κόμμα θα επικρατούσε στις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, στις εβδομαδιαίες ενημερώσεις της Πέμπτης, ο Κρις ΛαΣιβίτα, έμπειρος Ρεπουμπλικανός σύμβουλος και στενός σύμμαχος της Γουάιλς, φέρεται να μετέφερε στον πρόεδρο την εκτίμηση ότι η νίκη ήταν εξασφαλισμένη.

Ακόμη και το πρωί της εκλογικής αναμέτρησης, στελέχη της Δυτικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου συζητούσαν το ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικανοί να αυξήσουν τις έδρες τους και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

«Ήταν εκτός πραγματικότητας μέχρι την τελευταία στιγμή», σχολίασε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές του δημοσιεύματος.

Ωστόσο, η θέση της Γουάιλς στον μηχανισμό του Τραμπ θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή. Ανώτερος αξιωματούχος εκτίμησε ότι θα ήταν δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης της, καθώς η ίδια έχει αποκτήσει τον έλεγχο ενός μεγάλου μέρους του προεδρικού επιτελείου.

«Η Σούζι έχει αναλάβει ολόκληρο τον μηχανισμό του Τραμπ. Είναι ο μαέστρος αυτής της ορχήστρας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι ακόμη και όσοι θα μπορούσαν να θυσιαστούν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι έχουν επιλεγεί από την ίδια.

Το ποιος θα βρεθεί τελικά στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου παραμένει ανοιχτό, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο για τις ισορροπίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Το προηγούμενο του 2022 και η αντίδραση του Τραμπ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη εκλογική βραδιά. Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 είχε παρακολουθήσει τα αποτελέσματα από το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο, έχοντας προσκαλέσει δημοσιογράφους να βρίσκονται μαζί του.

Τότε, οι σύμβουλοί του ανέμεναν μια μεγάλη νίκη για τους υποψηφίους που υποστήριζε το κίνημα MAGA. Όταν, όμως, άρχισαν να καταγράφονται οι πρώτες ήττες, η εικόνα άλλαξε δραματικά. Οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν και ο Τραμπ στράφηκε εναντίον των συνεργατών του.

Το ίδιο σκηνικό φαίνεται να επαναλαμβάνεται και τώρα, με την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών να προκαλεί αναταράξεις στον Λευκό Οίκο και να ανοίγει έναν νέο κύκλο εσωτερικής αμφισβήτησης για την ηγεσία και τις επιλογές του Αμερικανού προέδρου.