Μάχη για το Κογκρέσο
Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό – Άνοιξαν οι κάλπες στην ανατολική ακτή
Οι κάλπες για τις κρίσιμες για τον Ντόναλντ Τραμπ ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ άνοιξαν σήμερα στις 06:00 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας). Στο επίκεντρο των εκλογών βρίσκεται ο έλεγχος του Κογκρέσου, καθώς οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, καθορίζοντας ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο του νομοθετικού σώματος κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τα τρία πιθανά σενάρια για τη νίκη των Δημοκρατικών ή των Ρεπουμπλικανών
Δημοκρατικό κύμα, οριακή νίκη ή ανατροπή υπέρ του Τραμπ;
Το πολιτικό κόμμα που ελέγχει το Κογκρέσο έχει τη δύναμη να διαμορφώνει τους νόμους των ΗΠΑ – νόμους που επηρεάζουν τους Αμερικανούς από ακτή σε ακτή.
Επί του παρόντος, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ κατέχει την εξουσία στον Λευκό Οίκο και στα δύο σώματα του Κογκρέσου – τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Η πλειοψηφία τους είναι οριακή, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δύναμη να φέρουν προς ψήφιση τους νόμους που προτιμούν και να τους υπογράψει ο πρόεδρος.
Η αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση.
Η φετινή εκλογική διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά από αναμετρήσεις σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν για:
- Και τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων: Οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν την οριακή πλειοψηφία τους, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να αποκτήσουν τον έλεγχο.
- 35 έδρες στη Γερουσία: Οι 33 έδρες θα κριθούν στις τακτικές εκλογές, ενώ θα διεξαχθούν και δύο ειδικές εκλογικές αναμετρήσεις στη Φλόριντα και το Οχάιο, προκειμένου να καλυφθούν οι υπόλοιπες περίοδοι θητείας εδρών που έμειναν κενές πρόωρα. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα 53 έδρες, έναντι 47 που κατέχουν οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι γερουσιαστές που συνεργάζονται με αυτούς. Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί χρειάζεται να κερδίσουν τέσσερις επιπλέον έδρες.
- 39 κυβερνήσεις πολιτειών και εδαφών: Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν κυβερνήτες σε 36 πολιτείες και τρία αμερικανικά εδάφη.
- Χιλιάδες έδρες στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα: Παράλληλα, θα διεξαχθούν εκλογές για τοπικά αξιώματα και δικαστικές θέσεις, ενώ οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν και για διάφορα δημοψηφίσματα και προτάσεις, που αφορούν μεταξύ άλλων τη φορολογία, το δικαίωμα στην άμβλωση και τους εκλογικούς κανόνες.
Το αποτέλεσμα των εκλογών για το Κογκρέσο θα καθορίσει ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Την ίδια στιγμή, οι εκλογές για τις θέσεις των κυβερνητών και τα πολιτειακά νομοθετικά σώματα αναμένεται να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Στα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, η φορολογία και η διαχείριση των εκλογικών διαδικασιών.
Οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν διαχρονικά αποτελέσει μια δύσκολη δοκιμασία για το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία στον Λευκό Οίκο. Ειδικότερα, το κόμμα του εκάστοτε προέδρου έχει χάσει έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18 από τις 20 τελευταίες ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις.
Πρόκειται για ένα ποσοστό απωλειών της τάξης του 90%, με το ιστορικό αυτό να εκτείνεται από το 1946 μέχρι σήμερα.
Το αμερικανικό Κογκρέσο αποτελείται από δύο σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Και τα δύο πρέπει να εγκρίνουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία προκειμένου αυτή να γίνει νόμος, ενώ διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της εκτελεστικής εξουσίας.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι και οι 435 έδρες της τίθενται σε εκλογική αναμέτρηση σε κάθε εκλογικό κύκλο για το Κογκρέσο. Οι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίζονται μια οριακή πλειοψηφία, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να αναλάβουν τον έλεγχο του σώματος.
Αντίθετα, η Γερουσία αποτελείται από 100 μέλη, τα οποία εκλέγονται για εξαετή θητεία με κλιμακωτή ανανέωση. Ως αποτέλεσμα, περίπου το ένα τρίτο των εδρών της τίθεται σε ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια.
Τα εκλογικά τμήματα άρχισαν να ανοίγουν μεταξύ 06:00 και 07:00 το πρωί, τοπική ώρα, ανάλογα με την πολιτεία, ενώ το κλείσιμο των καλπών ακολουθεί τις διαφορετικές ζώνες ώρας. Η κύρια ροή αποτελεσμάτων αναμένεται στη διάρκεια της αποψινής νύχτας προς την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
Τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι κλείνουν στη 01:00 ώρα Ελλάδας και ακολουθούν στις 02:00 η Τζόρτζια και στις 02:30 η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.
Στις 03:00 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας και, κατά κανόνα, στο Κάνσας, όπου προβλέπονται τοπικές εξαιρέσεις στο ωράριο.
Στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στην αμέσως δυτικότερη ζώνη ώρας, οι κάλπες κλείνουν στις 04:00 ώρα Ελλάδας. Τότε ολοκληρώνεται επίσης η ψηφοφορία στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα και στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 05:00 ώρα Ελλάδας ακολουθεί η Νεβάδα. Στην Καλιφόρνια, η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 07:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 17:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα στοιχεία της πρόωρης και της επιστολικής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, περισσότεροι από 52 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Ο αριθμός αφορά την καταγραφή εκείνης της ημέρας και δεν αποτελεί τελικό απολογισμό της πρόωρης συμμετοχής.
Ορισμένες ενδείξεις συμμετοχής ενισχύουν τις προσδοκίες των Δημοκρατικών. Ανάλυση του Associated Press καταγράφει περισσότερους εγγεγραμμένους Δημοκρατικούς από Ρεπουμπλικάνους μεταξύ όσων ψήφισαν πρόωρα στις πολιτείες που δημοσιοποιούν στοιχεία κομματικής εγγραφής.
Παράλληλα, στην Τζόρτζια, οι μητροπολιτικές περιοχές που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς εμφανίζουν αυξημένη πρόωρη συμμετοχή σε σύγκριση με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, ενώ πολλές αγροτικές περιοχές που στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς καταγράφουν υποχώρηση. Τα στοιχεία αφορούν το προφίλ και τη γεωγραφία της συμμετοχής, χωρίς να αποκαλύπτουν την επιλογή των ψηφοφόρων.
Στο Τέξας, σύμφωνα με τη Houston Chronicle, περίπου 7,7 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν στην πρόωρη ψηφοφορία, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 40% των εγγεγραμμένων. Η πρόωρη συμμετοχή, πάντως, δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα.
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Οι κάλπες στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ άνοιξαν σήμερα στις 06:00 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με σχεδόν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί φαίνεται ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και είναι πιθανό να καταφέρουν το ίδιο και στη Γερουσία εν μέσω δυσαρέσκειας των Αμερικανών για το υψηλό κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.
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