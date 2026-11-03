Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό – Άνοιξαν οι κάλπες στην ανατολική ακτή

Η φετινή εκλογική διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά από αναμετρήσεις σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν για:

- Και τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων: Οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν την οριακή πλειοψηφία τους, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να αποκτήσουν τον έλεγχο.

- 35 έδρες στη Γερουσία: Οι 33 έδρες θα κριθούν στις τακτικές εκλογές, ενώ θα διεξαχθούν και δύο ειδικές εκλογικές αναμετρήσεις στη Φλόριντα και το Οχάιο, προκειμένου να καλυφθούν οι υπόλοιπες περίοδοι θητείας εδρών που έμειναν κενές πρόωρα. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα 53 έδρες, έναντι 47 που κατέχουν οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι γερουσιαστές που συνεργάζονται με αυτούς. Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί χρειάζεται να κερδίσουν τέσσερις επιπλέον έδρες.

- 39 κυβερνήσεις πολιτειών και εδαφών: Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν κυβερνήτες σε 36 πολιτείες και τρία αμερικανικά εδάφη.

- Χιλιάδες έδρες στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα: Παράλληλα, θα διεξαχθούν εκλογές για τοπικά αξιώματα και δικαστικές θέσεις, ενώ οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν και για διάφορα δημοψηφίσματα και προτάσεις, που αφορούν μεταξύ άλλων τη φορολογία, το δικαίωμα στην άμβλωση και τους εκλογικούς κανόνες.

Το αποτέλεσμα των εκλογών για το Κογκρέσο θα καθορίσει ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, οι εκλογές για τις θέσεις των κυβερνητών και τα πολιτειακά νομοθετικά σώματα αναμένεται να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Στα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, η φορολογία και η διαχείριση των εκλογικών διαδικασιών.

Οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν διαχρονικά αποτελέσει μια δύσκολη δοκιμασία για το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία στον Λευκό Οίκο. Ειδικότερα, το κόμμα του εκάστοτε προέδρου έχει χάσει έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18 από τις 20 τελευταίες ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις.

Πρόκειται για ένα ποσοστό απωλειών της τάξης του 90%, με το ιστορικό αυτό να εκτείνεται από το 1946 μέχρι σήμερα.