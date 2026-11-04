Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ προκάλεσε ισχυρό πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τις απώλειες να καταγράφονται τόσο σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών όσο και σε πολιτείες που θεωρούνταν αμφίρροπες. Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν ιστορικές νίκες σε ολόκληρη τη χώρα, ανατρέποντας μέσα σε μία εκλογική βραδιά μεγάλο μέρος όσων είχε οικοδομήσει ο Αμερικανός πρόεδρος και το κόμμα του την τελευταία δεκαετία στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Η σημασία του εκλογικού αποτελέσματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μια κοινοβουλευτική μειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, η οποία αποτελείται κυρίως από μεγαλύτερης ηλικίας λευκούς πολιτικούς. Απέναντί τους βρίσκεται ένα νεότερο και περισσότερο πολυπολιτισμικό Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο αποκτά εξουσία και εκλογικά ποσοστά που είχε να καταγράψει εδώ και 18 χρόνια, από την έναρξη της εποχής του Μπαράκ Ομπάμα.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν το μέγεθος της ανατροπής. Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν σε γερουσιαστικές εκλογές στο Τέξας, το Κάνσας, τη Νότια Καρολίνα και το Οχάιο, ενώ ενδέχεται να κερδίσουν και το Μισισίπι, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πλειοψηφία που θα μπορούσε να φτάσει τις 55 έδρες στη Γερουσία.

Παράλληλα, κέρδισαν εκλογικές αναμετρήσεις σε αμφίρροπες περιφέρειες σε ολόκληρη την παραδοσιακά συντηρητική Αμερική. Σύμφωνα με εκτίμηση των «New York Times», η μέση διαφορά νίκης σε εθνικό επίπεδο διαμορφώθηκε περίπου στις 13 ποσοστιαίες μονάδες.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η ανατροπή στο Τέξας, το οποίο πλέον εμφανίζεται να έχει περάσει ολοκληρωτικά στον έλεγχο των Δημοκρατικών, κάτι που πριν από λίγους μόλις μήνες έμοιαζε αδιανόητο. Ο Τζέιμς Ταλαρίκο συνέτριψε τον Κεν Πάξτον, επικρατώντας με ποσοστό 55% έναντι 43%, ενώ η πολιτειακή βουλευτής Τζίνα Ινοχόσα θα γίνει η πρώτη Δημοκρατική κυβερνήτης της πολιτείας εδώ και 32 χρόνια.

Ιστορική ήταν και η νίκη του πάστορα Άνταμ Χάμιλτον στο Κάνσας, καθώς έγινε ο πρώτος Δημοκρατικός που καταλαμβάνει έδρα στη Γερουσία από την πολιτεία εδώ και 94 χρόνια.

Στη Βόρεια Καρολίνα, η εικόνα παραπέμπει πλέον σε μια πολιτεία που στρέφεται ξεκάθαρα προς τους Δημοκρατικούς. Το κόμμα κατάφερε να ανατρέψει την έδρα της Γερουσίας, ενώ όλα δείχνουν ότι θα εκτοπίσει και τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Ρίτσαρντ Χάντσον, πρόεδρο της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής για το Κογκρέσο (NRCC). Πρόκειται για τον επικεφαλής της προσπάθειας των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η αντιπροσωπεία της Βόρειας Καρολίνας στο Κογκρέσο ενδέχεται να αλλάξει ριζικά σύνθεση, περνώντας από μια αναλογία 10 Ρεπουμπλικανών έναντι 4 Δημοκρατικών σε 5 Ρεπουμπλικανούς και 9 Δημοκρατικούς. Ακόμη μεγαλύτερο ήταν το πλήγμα για τους Ρεπουμπλικανούς στη Τζόρτζια, όπου έχασαν κάθε εξουσία τόσο σε πολιτειακό επίπεδο όσο και στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ενδεικτική της έκτασης της ήττας ήταν και η αντίδραση του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος εκτίμησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι απώλειες του κόμματος ήταν τόσο εκτεταμένες, βαθιές και σοβαρές, ώστε οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να μην «έχουν καμία πιθανότητα να ελέγξουν τη Γερουσία μέχρι το 2032».

Η αποδοκιμασία του Τραμπ και οι νέοι συσχετισμοί στο Κογκρέσο

Η ευρύτερη εικόνα που προκύπτει από την εκλογική αναμέτρηση είναι αυτή μιας χώρας με σχεδόν ισοδύναμη πολιτική επιρροή μεταξύ των δύο κομμάτων, όπου η δυσαρέσκεια απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να προκαλέσει απότομες και μεγάλες μεταβολές στην κατανομή της εξουσίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Από αυτή την άποψη, η εκλογική ανατροπή δεν θεωρείται εντελώς απρόσμενη.

Ωστόσο, η έκταση και η γεωγραφική διασπορά των απωλειών των Ρεπουμπλικανών είναι τέτοιες, ώστε το αποτέλεσμα δύσκολα μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά από μια μαζική αποδοκιμασία του Ντόναλντ Τραμπ, της πολιτικής του ατζέντας, του τρόπου με τον οποίο ασκεί την εξουσία, της ρητορικής του και συνολικά της προεδρίας του.

Μάλιστα, το τμήμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που επιβιώνει μετά την εκλογική συντριβή εμφανίζεται ακόμη πιο πιστό στον Τραμπ και λιγότερο πρόθυμο να αμφισβητήσει τις επιλογές του. Οι επικριτές του, ακόμη και εκείνοι που διατύπωναν τις αντιρρήσεις τους με ιδιαίτερα ήπιο τρόπο, είχαν απομακρυνθεί πολύ πριν από τις γενικές εκλογές.

Ως αποτέλεσμα, οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να πορευτούν για ακόμη δύο χρόνια με έναν εξαιρετικά αντιδημοφιλή ηγέτη, ο οποίος διαχειρίζεται έναν εξίσου αντιδημοφιλή πόλεμο. Ένας Τραμπ εγκλωβισμένος πολιτικά και εκτεθειμένος μετά την ήττα του ενδέχεται να εμφανιστεί ακόμη πιο απρόβλεπτος στις επόμενες κινήσεις του.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί αποκτούν πλέον τους απαραίτητους αριθμούς για να ξεκινήσουν έρευνες σχετικά με τον Τραμπ, την οικογένειά του και τους υποστηρικτές του, ενώ θα διαθέτουν και τη δύναμη να καθορίζουν την πολιτική ατζέντα τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Η μάχη στο εσωτερικό των Δημοκρατικών μετά τη νίκη

Σύμφωνα με ανάλυση του Axios το βασικό συμπέρασμα της εκλογικής αναμέτρησης είναι ότι οι ψηφοφόροι σε εθνικό επίπεδο ανέδειξαν τη διαφθορά στην κυβέρνηση ως «κρίσιμο ζήτημα» που επηρέασε την επιλογή τους στις εκλογές για το Κογκρέσο.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να περάσουν τους επόμενους μήνες προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την εικόνα ενός κόμματος που, παρά τη μεγάλη εκλογική του νίκη, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλές ως πολιτικός σχηματισμός.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του αναμένεται να ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην αριστερή, σοσιαλιστική πτέρυγα, που εκπροσωπείται από πολιτικούς όπως ο Ζοχράν Μαμντάνι, και τους πιο μετριοπαθείς κεντροαριστερούς, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τον Τσακ Σούμερ. Η σύγκρουση αυτή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το Δημοκρατικό Κόμμα μετά την εντυπωσιακή επιστροφή του στην εξουσία.