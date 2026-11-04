Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε του ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την Πέμπτη (05/11-22:00) και τόνισε πως δεν πρέπει ο κόσμος των «πράσινων» να περιμένει πολλές αλλαγές στο αυριανό παιχνίδι, αφού στόχος του Δανού τεχνικού είναι παρουσιάσει μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα.

Mάλιστα, ξεκαθάρισε πως είναι επικίνδυνο να χωρίζουμε τα παιχνίδια σε εύκολα και δύσκολα, αφού στη συγκεκριμένα φάση της διοργάνωσης δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια επισημαίνοντας πως οι Βούλγαροι είναι μία πολύ διαφορετική ομάδα απ’ όταν αντιμετώπισε τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το αν το ματς αυτό είναι ευκαιρία για να αυξήσει η ομάδα τις πιθανότητές της για την πρώτη 8αδα:

«Ένα βήμα τη φορά. Για μένα είναι ακόμη ένα ματς, που θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Πρώτα πάμε για το βήμα του να κλειδώσουμε την 24αδα, προτού μιλήσουμε για κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε ακόμη μία νίκη για να το πετύχουμε αυτό κι έπειτα θα συζητήσουμε για το επόμενο βήμα»

Για το κίνητρο των βαθμών και του μομέντουμ:

«Είναι πολύ επικίνδυνο να χωρίζουμε τα ματς σε εύκολα και δύσκολα. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ήταν πολύ διαφορετική ομάδα πριν τρεις μήνες, όπως κι εμείς. Δεν θέλω να στερήσω τίποτα από την επιτυχία του ΟΦΗ. Απλώς λέω πως έχει βελτιωθεί. Βλέπουμε ότι τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής στη League Phase, δεν έχει χάσει στη Βουλγαρία. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς».

Για το ροτέισον το οποίο προσανατολίζεται να κάνει:

«Δύο πράγματα έχω στο μυαλό. Να κερδίσουμε αύριο και να κερδίσουμε την Κυριακή. Κι αυτό δεν μπορεί να συμβεί με έντεκα παίκτες. Ευτυχώς έχω περισσότερους καλούς παίκτες. Μην περιμένετε να δείτε πολλές αλλαγές στην ομάδα αύριο. Θα παρουσιάσουμε μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα αύριο».

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Για την κατάσταση της ομάδας αυτή τη στιγμή:

«Σίγουρα βρισκόμαστε στην καλύτερή μας φόρμα. Αν εξαιρέσουμε το διάστημα των προκριματικών, που ακόμα ψαχνόμασταν, από κει κι έπειτα βελτιωνόταν. Η ομάδα έχει καλή ψυχολογία. Το ότι σκοράρουμε σε κάθε ματς είναι σημαντικό. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

Για το κλίμα ομοψυχίας που υπάρχει στην ομάδα:

«Έχουμε μελετήσει αρκετά την ομάδα που έχουμε παίξει αύριο. Είναι τελείως διαφορετική απ’ όταν έπαιζε με τον ΟΦΗ. Έχει δύο επικίνδυνους παίκτες, τον Σένσι και τον Γοδόι. Άμα κερδίσουμε κάνουμε ένα δυνατό βήμα για την 24αδα».

Για το κίνητρο των βαθμών και του μομέντουμ:

«Μετράει πάρα πολύ. Αν συγκρίνουμε με την περσινή σεζόν κι αυτό που έζησα εγώ, έχει χαοτική διαφορά. Έχουμε κερδίσει τον κόσμο μας κι εκείνος μας έχει αγκαλιάσει. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι μία τεράστια ομάδα που διεκδικεί τίτλους κι έχει το ρόστερ να ισορροπήσει και στις τρεις διοργανώσεις».