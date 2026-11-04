Συγκλονισμένο παραμένει το ισπανικό ποδόσφαιρο από τον θάνατο του 30χρονου Χεσούς ντε Μιγκέλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, η σύζυγός του και η μόλις 16 μηνών κόρη τους βρίσκονταν στις εξέδρες, παρακολουθώντας την αναμέτρηση κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Ο Ισπανός επιθετικός της Τενερίφης έχασε τη ζωή του την Τρίτη (3/11), έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ανδόρα, για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο τερματοφύλακας της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα έξω από την περιοχή του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή.

Οι ιατρικές ομάδες επενέβησαν άμεσα και ο Ντε Μιγκέλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Ισπανός επιθετικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ακόμη πιο οδυνηρή διάσταση στην τραγωδία δίνει το γεγονός ότι η οικογένειά του βρισκόταν στο γήπεδο. Όπως αναφέρουν η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» και άλλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, η σύζυγός του, Μαρία, και η μικρή τους κόρη, Κάρλα, παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από τις εξέδρες του «Heliodoro Rodríguez López» την ώρα του περιστατικού.