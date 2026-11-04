Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ του Πεκίνου, της Μόσχας και της Ουάσιγκτον για την προετοιμασία μιας ενδεχόμενης τριμερούς συνάντησης των ηγετών της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Σι Τζινπίνγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η πιθανή συνάντηση των τριών προέδρων εξετάζεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), την οποία θα φιλοξενήσει η Κίνα στη Σεντζέν στις 18 και 19 Νοεμβρίου. Και οι τρεις ηγέτες αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη συγκεκριμένη διοργάνωση, όπως τονίζει το Politico.

«Η Κίνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με μια συνάντηση μεταξύ των τριών αρχηγών κρατών», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

Η Μάο δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα ζητήματα που θα μπορούσαν να τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Η προοπτική μιας τέτοιας πρωτοβουλίας προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να συζητηθούν τρόποι τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου ή των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τη συζήτηση του ζητήματος της «αποπυρηνικοποίησης» σε μια τριμερή συνάντηση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί να επικεντρωθεί τόσο πολύ στην Ουκρανία. Από την πλευρά της, η Κίνα δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με την πιθανή ατζέντα των συνομιλιών.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ απέρριψε την ιδέα να συζητηθεί το ουκρανικό ζήτημα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχαν οι δύο ηγέτες την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε μια ενδεχόμενη συνάντηση των τριών προέδρων «κατάλληλη και πολύ χρήσιμη», χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε διευκρινίσεις για τα θέματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν.

Ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας χωρίς την Ουκρανία εξέφρασε και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Δεν θέλω πραγματικά αυτό να είναι μια “Γιάλτα 2, 3, 4”, όπου θα γίνει αναδιανομή της επιρροής», δήλωσε στους δημοσιογράφους στα τέλη Οκτωβρίου, παραπέμποντας στη διάσκεψη του 1945, κατά την οποία οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης συζήτησαν για το μέλλον της μεταπολεμικής Γερμανίας.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπογράμμισε την Τρίτη ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία, σε κοινή του δήλωση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο.

«Η Ευρώπη πρέπει και θέλει να διαδραματίσει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Βασικά στοιχεία μιας ειρηνικής λύσης, είτε πρόκειται για τις κυρώσεις είτε για την αρχιτεκτονική ασφαλείας, μπορούν να διευθετηθούν μόνο μαζί με εμάς τους Ευρωπαίους. Και όλοι όσοι εμπλέκονται το γνωρίζουν πολύ καλά».