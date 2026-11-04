Με αιχμές προς την ΕΠΟ και την ΚΕΔ τοποθετήθηκε ο Κώστας Καραπαπάς σχετικά με τον ορισμό του Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ για την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Ο elite Ισπανός διαιτητής ορίστηκε να διευθύνει το μεγάλο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μετά την ανακοίνωση των ορισμών από την ΚΕΔ.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης της ΕΠΣ Αρκαδίας.

Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά:

«Στα ματς που νικά ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με αλάνθαστο διαιτητή, ο διαιτητής μένει εκτός ορισμών.

Τι δεν καταλαβαίνεις;

ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Σε ντέρμπι επιλέγεται από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ διαιτητής που έχει παράπονα σε τρία συνεχόμενα ντέρμπι με τον ίδιο διαιτητή ΜΟΝΟΝ ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Τι δεν καταλαβαίνεις;».