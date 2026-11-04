Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, η αντιπαράθεση Εύας και Ελένης συνεχίζεται, με την πρώτη να έχει παράλογες απαιτήσεις. Ο Αχιλλέας προβληματίζεται για τη σχέση που έχουν αναπτύξει ο Στράτος με την Άννα ενώ η Νίκη μαθαίνει ένα μυστικό που θα την πονέσει πολύ.

Σε μία προσπάθεια να προστατεύσει την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), η Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) της αποκαλύπτει μόνο όσα πιστεύει πως μπορεί να αντέξει να ακούσει. Οι απαντήσεις της όμως, γεννούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα κι οι υποψίες της Εύας φουντώνουν επικίνδυνα! Αποφασισμένη να μάθει ποια είναι πραγματικά η γυναίκα που τη γέννησε, απαιτεί από την Ελένη να κάνουν εξέταση DNA! Την ίδια στιγμή, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών συνεχίζεται αθόρυβα μέσα στο μαγαζί της Ελένης. Ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης) γίνεται άθελά του μάρτυρας μιας στιγμής ανάμεσα στον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) και την Άννα (Άννα Φιλιππάκη) που τον ταράζει βαθιά. Όσο κι αν προσπαθεί να διώξει την εικόνα από το μυαλό του, οι υποψίες τον κυριεύουν. Μήπως τα ετεροθαλή αδέλφια έχουν ξεπεράσει τα όρια μιας απλής αδελφικής σχέσης; Κι ενώ ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) πιστεύει πως το καλά κρυμμένο μυστικό του παραμένει ασφαλές, μια ανώνυμη ανθοδέσμη, συνοδευόμενη από ένα γράμμα, φτάνει στα χέρια της Νίκης (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη). Το περιεχόμενό του αποκαλύπτει την κρυφή του σχέση με τη γυναίκα που θεωρεί την καλύτερή της φίλη. Η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) ακούει κατά λάθος μια τηλεφωνική συνομιλία του Πέτρου με τη μητέρα του κι αυτό που μαθαίνει κλονίζει την εμπιστοσύνη της για ακόμα μια φορά.

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