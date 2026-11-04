Ισχυρό αποτύπωμα αφήνει η ελληνική ομογένεια στη νέα σύνθεση του αμερικανικού Κογκρέσου, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με επτά Ελληνοαμερικανούς να εξασφαλίζουν θέσεις στα δύο νομοθετικά σώματα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Κρις Πάπας, ο οποίος πέτυχε μία από τις σημαντικότερες εκλογικές νίκες της φετινής αναμέτρησης, περνώντας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Γερουσία, ενώ έξι ακόμη ομογενείς θα συμμετέχουν στη νέα Βουλή.

Στη Φλόριντα, οι Ρεπουμπλικανοί Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης διατήρησαν ή εξασφάλισαν τις έδρες τους. Στη Νέα Υόρκη, η Νικόλ Μαλλιωτάκη πέτυχε την επανεκλογή της, ενώ στη Νεβάδα η Δημοκρατική, Ντίνα Τίτους εξασφάλισε ακόμη μία θητεία. Την ελληνική παρουσία συμπληρώνει η Μάγκι Γκουντλάντερ, η Δημοκρατική βουλευτής του Νιού Χαμσάιρ, η οποία κατάγεται από την Αβδέλλα Γρεβενών.

Αντίθετα, δύο υποψήφιοι ελληνικής καταγωγής δεν κατάφεραν να πετύχουν τον εκλογικό τους στόχο. Πρόκειται για τον Ρεπουμπλικανό Τζον Σουνούνου, ο οποίος αναμετρήθηκε με τον Κρις Πάπας για τη θέση στη Γερουσία του Νιού Χαμσάιρ και τον ανεξάρτητο Αριστοτέλη Ηλιόπουλο από το Νιού Τζέρσι.

Η Μάγκι Γκουντλάντερ και οι ελληνικές ρίζες από την Αβδέλλα Γρεβενών

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της νέας κοινοβουλευτικής σύνθεσης είναι εκείνη της 40χρονης Μάγκι Γκουντλάντερ. Το επώνυμό της δεν παραπέμπει άμεσα στην ελληνική καταγωγή της, ωστόσο η ίδια διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, καθώς η μητέρα της προέρχεται από την Αβδέλλα Γρεβενών, ένα χωριό της ορεινής Πίνδου.

H Μάγκι Γκουντλάντερ

Η Γκουντλάντερ αναδεικνύει συχνά την καταγωγή της στις δημόσιες παρεμβάσεις της, συνδέοντάς την με τις αξίες που κληρονόμησε από την ελληνική οικογένειά της και τη διαδρομή των μεταναστών που ξεκίνησαν από την ελληνική επαρχία για να δημιουργήσουν μια νέα ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερη θέση στις αναφορές της έχει η έννοια του «φιλότιμου», μια λέξη που, όπως επισημαίνει, δεν μπορεί να αποδοθεί με ακρίβεια σε κάποια άλλη γλώσσα.

Η Ελληνοαμερικανίδα πολιτικός έχει ήδη κοινοβουλευτική εμπειρία, καθώς είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2025, εκπροσωπώντας το Νιού Χαμσάιρ με το Δημοκρατικό Κόμμα. Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 κατάφερε να διατηρήσει τη θέση της, συγκεντρώνοντας περίπου το 60% των ψήφων στην εκλογική περιφέρειά της.

Η πολιτική της παρουσία συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό, αλλά και από οικογενειακές καταβολές που συνδέονται τόσο με την πολιτική όσο και με τον επιχειρηματικό κόσμο των ΗΠΑ. Η μητέρα της, Ελισάβετ Μάριαν «Μπέτι» Ταμπόση, είχε εκλεγεί βουλευτής με τους Ρεπουμπλικανούς και παρέμεινε στο Κογκρέσο από το 1979 έως το 1986.

Στη συνέχεια ανέλαβε κυβερνητικό αξίωμα, υπηρετώντας ως υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, με αρμοδιότητα τις Προξενικές Υποθέσεις, από το 1989 έως το 1992, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

Σημαντική επιχειρηματική διαδρομή είχε και ο παππούς της, Σαμουήλ «Σαμ» Ταμπόσης, πατέρας της Μπέτι. Με καταγωγή από βλαχική οικογένεια της Αβδέλλας Γρεβενών, μεγάλωσε σε πολυμελή οικογένεια και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα επιτυχημένο κτηματομεσίτη στο Νιού Χαμσάιρ, ενώ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής και χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών.

Η ίδια η Γκουντλάντερ σπούδασε στη Νομική Σχολή του Γέιλ, ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ivy League. Μετά την αποφοίτησή της εργάστηκε αρχικά στον δικαστικό τομέα, ενώ ακολούθησε η συνεργασία της με πολιτικούς υποψηφίους ως σύμβουλος. Για έντεκα χρόνια υπηρέτησε ως πράκτορας στην υπηρεσία πληροφοριών του Αμερικανικού Ναυτικού.

Στην επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνονται επίσης η διδασκαλία νομικών μαθημάτων σε πανεπιστημιακό επίπεδο και η εργασία της στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα, για σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκε και στον Λευκό Οίκο, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της εκστρατείας «Ενότητα για το Έθνος» του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο Κρις Πάπας περνά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Γερουσία

Η σημαντικότερη εκλογική επιτυχία για την ελληνοαμερικανική κοινότητα καταγράφηκε στο Νιού Χαμσάιρ, όπου ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου, εξασφαλίζοντας μία θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ.

O Κρις Πάπας

Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής του παρουσίας, καθώς μέχρι σήμερα εκπροσωπούσε την πολιτεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ελληνική ομογένεια, καθώς οι δύο βασικοί διεκδικητές της έδρας έχουν ελληνική καταγωγή.

Τρεις Ελληνοαμερικανοί Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τις έδρες τους στη Φλόριντα

Ισχυρή παραμένει η παρουσία των Ελληνοαμερικανών Ρεπουμπλικανών στη Φλόριντα, όπου ο Γκας Μπιλιράκης, ο Μάικ Χαριδόπουλος και ο Τζίμι Πατρώνης εξασφάλισαν την κοινοβουλευτική τους παρουσία.

Γκας Μπιλιράκης

Ο Γκας Μπιλιράκης πέτυχε την επανεκλογή του για 11η φορά, επικρατώντας της Δημοκρατικής Κίμπερλι Όβερμαν στην 12η εκλογική περιφέρεια της πολιτείας. Με παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2007, συγκαταλέγεται πλέον στους έμπειρους πολιτικούς του σώματος, συνεχίζοντας παράλληλα την οικογενειακή πολιτική παράδοση που δημιούργησε ο πατέρας του, Μάικλ Μπιλιράκης, ο οποίος είχε επίσης μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή.

Μάικ Χαριδόπουλος

Για τον Μάικ Χαριδόπουλο η εκλογική αναμέτρηση σηματοδότησε τη δεύτερη εκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ο Τζίμι Πατρώνης εξασφάλισε την πρώτη πλήρη κοινοβουλευτική του θητεία. Ο τελευταίος είχε αναλάβει καθήκοντα βουλευτή τον Απρίλιο του 2025, έπειτα από τη διεξαγωγή έκτακτων εκλογών στη Φλόριντα.

O Τζίμι Πατρώνης

Η τέταρτη θητεία της Νικόλ Μαλλιωτάκη και η εκλογική επιτυχία της Ντίνα Τίτους

Στη Νέα Υόρκη, η Νικόλ Μαλλιωτάκη επιβεβαίωσε την ισχυρή πολιτική της θέση, εξασφαλίζοντας για τέταρτη φορά την εκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Ελληνοαμερικανίδα Ρεπουμπλικανή, η οποία είναι ήδη γνωστή τόσο στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό όσο και στην Ελλάδα, συνεχίζει έτσι την παρουσία της στο Κογκρέσο.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη

Αντίστοιχα, στη Νεβάδα, η Δημοκρατική Ντίνα Τίτους επικράτησε στην εκλογική της περιφέρεια, διατηρώντας τη θέση της στη Βουλή. Η πολιτικός, η οποία είναι σήμερα αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας του Κογκρέσου, αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.