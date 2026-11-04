«Καταγγέλλουμε την οργανωμένη φασιστική – εγκληματική επίθεση με στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και μέλος της ΚΝΕ με μπράβους, σιδερογροθιές και μαχαίρια, χθες βράδυ στα Ζαρουχλέικα, αλλά και τον τραυματισμό μελών της ΚΝΕ που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν. Η χθεσινοβραδινή επίθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αλλεπάλληλων προσπαθειών εκφοβισμού, ακόμα και κάτω από το σπίτι της τις προηγούμενες μέρες», αναφέρει ανακοίνωση-καταγγελία των Οργανώσεων Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και σημειώνει: «Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ».

«Ξέρουμε ότι ενοχλούνται από την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την οργάνωση της πάλης της νεολαίας, από τους αγώνες του μαθητικού κινήματος ενάντια στην ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζει καθημερινά, αλλά και στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου που τσακίζει τις ζωές των λαϊκών οικογενειών. Η επανεμφάνιση φασιστικών ομάδων έχει στόχο να τρομοκρατήσει και κάμψει την αγωνιστική στάση του οργανωμένου μαθητικού, φοιτητικού και εργατικού κινήματος. Όση κάλυψη και να τους παρέχει το αστικό κράτος, οι μηχανισμοί του και τα κόμματα του συστήματος, οι φασίστες θα πάνε εκεί που ανήκουν, στον σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Το εργατικό κίνημα όμως έχει και τη δύναμη και την πείρα με την οργανωμένη πάλη του να τσακίσει τις ναζιστικές φασιστικές ομάδες, δυναμώνοντας τη δράση του ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά και θρέφει τον ναζισμό» επισημαίνεται.

«Καλούμε τον πατραϊκό λαό και τους φορείς της πόλης να απομονώσουν τους φασίστες σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά και να καταγγείλουν την προσπάθεια τρομοκράτησης των μαθητών της πόλης μας από θρασύδειλα φασιστοειδή, μαντρόσκυλα του συστήματος.

Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. Δεν έχουν θέση οι φασίστες στα σχολεία τους και στις γειτονιές μας. Δεν τους αφήνουμε χώρο να σταθούν πουθενά αυτοί και οι σάπιες ιδέες τους», καταλήγει η ανακοίνωση.