Το κινητό είναι το πρώτο μέρος όπου θα αναζητήσουν ένα προϊόν, θα οργανώσουν ένα ταξίδι ή θα βρουν την επόμενη προσφορά. Για τους νέους της Gen Z, η τεχνολογία κάνει πολλές καθημερινές αποφάσεις πιο εύκολες. Όταν, όμως, το βλέμμα στρέφεται στην πρώτη δουλειά, στο σταθερό εισόδημα και στην οικονομική ανεξαρτησία, η ίδια ευκολία δεν είναι δεδομένη. Με την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζει την αγορά εργασίας, η γενιά που μεγάλωσε online αναρωτιέται αν όσα γνωρίζει σήμερα αρκούν για όσα θα χρειαστεί αύριο.

Το πώς θα προετοιμαστούν οι νέοι για αυτό το μέλλον, αλλά και πώς οι ίδιοι επηρεάζουν ήδη την εξέλιξη των αγορών και των πληρωμών, ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στο Athens Mastercard Innovation Forum 2026.

Μια ψηφιακή γενιά με νέες ανάγκες και νέες ανησυχίες

Peter Bakenecker, President, Central Europe της Mastercard

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Peter Bakenecker, President, Central Europe της Mastercard, δίνουν το μέτρο αυτής της πρόκλησης: το 80% των νέων πιστεύει ότι η τεχνολογία συμβάλλει στην προσωπική του ανάπτυξη, ενώ το 70% ανησυχεί για το επαγγελματικό και οικονομικό του μέλλον λόγω έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων.

Για να περιοριστεί αυτή η αβεβαιότητα, χρειάζονται ευκαιρίες μάθησης που συνδέονται με τις απαιτήσεις της εργασίας. Να μπορούν οι νέοι να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία στο αντικείμενό τους, να αξιολογούν τα αποτελέσματα που λαμβάνουν και να προσαρμόζονται καθώς οι ρόλοι τους εξελίσσονται. Όπως ανέδειξε ο Peter Bakenecker, η προετοιμασία των ανθρώπων είναι εξίσου σημαντική με την επένδυση στην ίδια την τεχνολογία.

Οι απαιτήσεις μιας γενιάς αλλάζουν τις υπηρεσίες

Στις καθημερινές της συναλλαγές, η Gen Z έχει μάθει να περιμένει κάτι πολύ συγκεκριμένο από την τεχνολογία: ταχύτητα, απλότητα, εξατομίκευση και ασφάλεια. Δεν αρκεί μια υπηρεσία να είναι ψηφιακή. Πρέπει να λειτουργεί με τρόπο άμεσο και σχετικό με τις πραγματικές ανάγκες του χρήστη. Η εμπειρία αυτή επηρεάζει το πώς κρίνει μια επιχείρηση ή μια τράπεζα και αν θα την επιλέξει ξανά.

Όπως ανέδειξε ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Senior Vice President, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, η οικονομική ανεξαρτησία, η εξατομίκευση και το gamification βρίσκονται στο επίκεντρο των προσδοκιών της νέας γενιάς. Για τον κλάδο των πληρωμών, αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μιας υπηρεσίας χρειάζεται να ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο οι νεότεροι καταναλωτές θέλουν να τη χρησιμοποιούν.

Παναγιώτης Πολύδωρος, SVP, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Το gamification, για παράδειγμα, εισάγει στοιχεία παιχνιδιού στην εμπειρία μιας εφαρμογής. Η παρακολούθηση της προόδου προς έναν στόχο ή η ολοκλήρωση μιας μικρής πρόκλησης μπορούν να δώσουν στον χρήστη έναν πιο άμεσο και συμμετοχικό τρόπο να εξοικειωθεί με μια υπηρεσία. Για να έχει αξία αυτή η προσέγγιση, χρειάζεται να υπηρετεί έναν σαφή σκοπό και να τον βοηθά σε όσα θέλει να πετύχει.

Στις online αγορές, οι προσδοκίες αυτές δοκιμάζονται στην πράξη τη στιγμή της πληρωμής. Στην απλοποίηση αυτού του βήματος στοχεύει το Click to Pay, που επιτρέπει στον καταναλωτή να ολοκληρώνει την αγορά του με ένα κλικ, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογεί κάθε φορά τα στοιχεία της κάρτας του. Η επιτάχυνση της υιοθέτησής του αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Mastercard για την ελληνική αγορά.

Όταν οι πολλές επιλογές δυσκολεύουν την απόφαση

Πριν φτάσει, βέβαια, κάποιος στην πληρωμή, χρειάζεται να έχει αποφασίσει τι θα αγοράσει. Και σε ένα ψηφιακό περιβάλλον γεμάτο προϊόντα, προσφορές και προτάσεις, αυτή η απόφαση μπορεί να απαιτεί αρκετό χρόνο και αναζήτηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Forum, το 41% της Gen Z δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές διαθέσιμες επιλογές. Το εύρημα δείχνει γιατί η εξατομίκευση αποκτά σημασία και πριν από τη συναλλαγή: ο καταναλωτής χρειάζεται βοήθεια για να ξεχωρίσει όσα ανταποκρίνονται στα δικά του κριτήρια.

Εδώ ανοίγει ο δρόμος για μια διαφορετική αγοραστική εμπειρία. Ένας ψηφιακός βοηθός (AI Agent) θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αναζητά ένα προϊόν με βάση συγκεκριμένο προϋπολογισμό και χαρακτηριστικά, περιορίζοντας τις επιλογές που χρειάζεται να εξετάσει ο χρήστης.

Αυτή την εξέλιξη περιγράφει το Agentic Commerce, που παρουσίασε η Connie Cheng, Vice President, Innovation της Mastercard. Οι AI agents αποκτούν σταδιακά τη δυνατότητα να υποστηρίζουν ολόκληρη την αγοραστική διαδρομή: από τη σύγκριση και την επιλογή προϊόντων μέχρι την πληρωμή και την εξυπηρέτηση μετά την αγορά.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό δημιουργεί την ανάγκη να επανεξετάσουν πώς παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και πώς βοηθούν τον πελάτη να αποφασίσει. Η χρησιμότητα μιας πρότασης θα κρίνεται από το πόσο καλά ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά αναζητά.

Πόσα είμαστε έτοιμοι να αναθέσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη;

Η βοήθεια στην αναζήτηση ενός προϊόντος είναι ένα βήμα. Η πραγματοποίηση μιας αγοράς για λογαριασμό μας προχωρά τη σχέση με την τεχνολογία ένα βήμα παραπέρα και απαιτεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Οι AI agents χρειάζεται να λειτουργούν σύμφωνα με τις προθέσεις του καταναλωτή και με ασφάλεια σε κάθε στάδιο. Όπως αναδείχθηκε στο Forum, από αυτή την εμπιστοσύνη θα εξαρτηθεί και το κατά πόσο οι χρήστες θα είναι πρόθυμοι να τους αναθέσουν περισσότερες ενέργειες.

Παράλληλα, οι AI agents δεν καταργούν τον ρόλο των φυσικών καταστημάτων και της ανθρώπινης επιλογής. Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να αναγνωρίσουν πού ο αυτοματισμός μπορεί πραγματικά να απλοποιήσει την εμπειρία και πού η ανθρώπινη επαφή εξακολουθεί να δημιουργεί αξία.

Η γενιά που έχει συνηθίσει να ξεκινά από το κινητό της βρίσκεται πλέον μπροστά σε περισσότερες δυνατότητες και σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα τις αξιοποιήσει. Οι δεξιότητες θα τη βοηθήσουν να βρει τη θέση της στην αγορά εργασίας. Οι αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες θα της επιτρέψουν να οργανώνει τις συναλλαγές της με μεγαλύτερη ευκολία. Και η δική της επιλογή θα συνεχίσει να καθορίζει ποιες καινοτομίες αποκτούν τελικά θέση στην καθημερινότητά της.