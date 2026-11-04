Ένα αποκλειστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η Αννίτα Πάνια στον Ηλία Ψινάκη για το «Γηροκομείο» προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε στο έντονο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων για την κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, με την Αννίτα Πάνια να αποκαλύπτει: «Κάθε μέρα ξυπνάω με πενήντα αναπάντητες κλήσεις», διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως κατανοεί την προσπάθειά τους να συλλέξουν πληροφορίες. «Εντάξει, δεν το βρίσκω παράλογο βέβαια να προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν, ας πούμε, την έρευνά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε στη σχέση που είχε στο παρελθόν με τον Νίκο Καρβέλα, λέγοντας πως έκαναν παρέα για αρκετά χρόνια. Τότε η Αννίτα Πάνια με το γνωστό της χιούμορ σχολίασε: «Κι εγώ έκανα παρέα με τον Καρβέλα, τώρα που μου το θύμησες. Έχουμε κάνει παρέα, ναι. Ναι, είναι πολύ καλός, καλός είναι στην παρέα».

Αννίτα Πάνια: «Θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά»

«Από τη στιγμή που βγήκαν δημόσια κουβέντες των συγκεκριμένων ανθρώπων, βασικά νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό. Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω;», ανέφερε η Αννίτα Πάνια.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε πώς αντιμετωπίζει η ίδια τις διαφωνίες και τις αντιπαραθέσεις, επισημαίνοντας ότι επιλέγει να έρχεται σε σύγκρουση μόνο με ανθρώπους που εκτιμά και παίρνει στα σοβαρά. «Παιδιά το να τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο είναι για μένα έως και απαραίτητο γιατι τιμάς τη σχέση σου. Μιλάω γενικά και φιλοσοφικά. Δηλαδή θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά, με άνθρωπο που δεν παίρνω στα σοβαρά, δεν τσακώνομαι», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν τον παίρνω σοβαρά όμως, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα έχω το επιχείρημά μου, θα στραβώσω, θα μανουριάσω, θα τα ξαναβρώ», πρόσθεσε στη συνέχεια η Αννίτα Πάνια.

Ολόκληρη η συνέντευξη της Αννίτας Πάνια στον Ηλία Ψινάκη, στο «Γηροκομείο», αναμένεται να ανέβει απόψε στις 19:00.