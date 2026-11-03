Για τη σχέση που έχει χτίσει με τα παιδιά της, αλλά και για τις αξίες που προσπαθεί να τους μεταδώσει, μίλησε η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day».

Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εφηβείας και της προεφηβείας, τονίζοντας πως αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο ως μητέρα δεν είναι οι σχολικές επιδόσεις, αλλά να μεγαλώσει παιδιά με σεβασμό και αγάπη για τους άλλους. Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά της για την εμπιστοσύνη που της δείχνουν τα παιδιά της, καθώς μοιράζονται μαζί της όσα τα απασχολούν.

«Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα, πρέπει να το δουλεύεις καμιά φορά και με την ψυχολόγο σου, να σε ενημερώνει για διάφορα πράγματα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις, όμως θέλει πάνω απ’ όλα πολλή δουλειά με τον ίδιο μας τον εαυτό, μην ξεγελιόμαστε. Γενικότερα μου αρέσει να εκδηλώνω τα συναισθήματά μου και τα παιδιά μου το ίδιο. Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό που λέμε “επικοινωνία”, να μπορούμε να μιλάμε, να μοιραζόμαστε πράγματα τα οποία μας απασχολούν και να ακούμε πάνω απ’ όλα τα παιδιά. Πολλές φορές μπορεί κάτι να μην μας αρέσει, κάτι να μας προκαλέσει και ένα “ωχ, τι κάνουμε τώρα;”. Όμως πρέπει να είμαστε εκεί, με μία αγκαλιά και να είμαστε πάντα δίπλα τους», σημείωσε αρχικά η Κέλλυ Κελεκίδου.

«Χαίρομαι γιατί πάντα όταν θα νιώσουν κάτι που θέλουν να μοιραστούν, θα έρθουν. Αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ πάρα πολύ. Παρόλο που περνάμε την εφηβεία και την προεφηβεία μας, όλα είναι σε μία γραμμή. Χαίρομαι που όταν θα πάρω τηλέφωνο το σχολείο θα ακούσω πολύ όμορφα λόγια ή όταν βρεθούμε με φίλους και γνωστούς, παίρνω πολύ ωραίο feedback. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Δηλαδή, δεν με νοιάζει αν θα είναι πολύ καλοί μαθητές, έχω αγωνία να γίνουν καλά παιδιά και πολίτες που σέβονται τον συνάνθρωπο, να γίνουν δοτικά άτομα», σημείωσε χαρακτηριστικά.