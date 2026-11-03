Στη δική του εμπειρία από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο Γιώργος Χρανιώτης, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί στο παρελθόν τον συγκεκριμένο χώρο και είχε πληρώσει περίπου 400 ευρώ για την επίσκεψη και τα σκευάσματα που προμηθεύτηκε. Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, πολύ γρήγορα άρχισε να έχει αμφιβολίες για τη θεραπεία με αποτέλεσμα να διακόψει τις επισκέψεις του.

«Με το που έφτασα στο ιατρείο και πλήρωσα την επίσκεψή μου και μετά, δυστυχώς για μένα και για την έλλειψη ευφυΐας μου, πήγα απέναντι στο φαρμακείο στην κυρία αυτή για να προμηθευτώ αυτά τα βάμματα. Το μετάνιωσα σε μια-δυο μέρες, γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Με πήραν τηλέφωνο, αλλά τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει καθώς ήταν εκτός budget μου, που ούτως ή άλλως ήταν εκτός budget μου. Η θεραπεία μαζί με τα φαρμακευτικά αυτά παράλογα θα πρέπει να μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ», αποκάλυψε ο Γιώργος Χρανιώτης.