Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της, η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

O 32χρονος αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας τοπικού αθλητικού σωματείου, που επίσης απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, σύμφωνα με το voria.

«Ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή, οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι στην Τούμπα 68 τετραγωνικών με ενοίκιο. Δεν υπήρξε καταγγελία από καμία οικογένεια, οι ανάγκες όλων των οικογενειών για τις οποίες έγιναν έρανοι ικανοποιήθηκαν», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της.

Ένας κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο, ενώ την Πέμπτη απολογείται ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, Φιρινίδης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση της ΜΚΟ, ενώ η 35χρονη παραδέχτηκε μέρος της υπεξαίρεσης, λέγοντας ωστόσο ότι πρόκειται για πολύ μικρότερα ποσά.